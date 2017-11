Tari, a Legnano calcolata correttamente

In merito alle notizie circolate in questi giorni sugli organi di stampa nazionali relative ai possibili errori nel calcolo della quota variabile della Tassa Rifiuti (TARI) sulle pertinenze delle abitazioni, il Comune di Legnano informa che tale quota è sempre stata calcolata correttamente una sola volta per le abitazioni con pertinenze (box, cantine e solai), in conformità alla normativa di riferimento.

Non si sono, pertanto, mai verificate duplicazioni del tributo sui rifiuti, sin dall’istituzione della TIA (dal 2006 al 2012), della Tares (2013) e della TARI (dal 2014).

Il Regolamento e le Tariffe applicate nel Comune di Legnano sono pubblicate sul sito istituzionale (www.legnano.org, voci: “Regolamento – TARI” “Modulistica – TARI”) e possono essere riscontrate dal contribuente nel dettaglio degli importi indicati negli avvisi di pagamento già in possesso. Per ogni ulteriore informazione è possibile contattare Amga Legnano-Area Tributi e il Comune di Legnano- Servizio Tributi.