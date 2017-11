Tartan o scozzese, i trend del 2017

Tartan o scozzese, una delle stampe delle quali è meglio non stufarsi mai, perché è una di quelle che torna sempre di moda o che forse non è mai passata di moda: che dite?

Quest’anno lo si indossa su cappotti, pantaloni, camicie, giacche e sciarpe.

Pantaloni scozzesi: da abbinare ad un dolce vita o maglione dalla lana grossa, che riprenda uno dei colori della stampa.

Cappotto scozzese: l’ideale quando si vuole interpretare un look casual, da indossare con una camicia o una t-shirt, un paio di jeans, un mocassino e magari un cappello.

Tailleur scozzese: quest’anno il tailleur è uno dei must have, che non può assolutamente mancare nel proprio armadio, da utilizzare in ufficio e nel tempo libero. E se volete osare, io vi consiglio un tailleur in allòve scozzese abbinato ad un dolce vita o con bluse a fiori.

Vestito scozzese: da abbinare con stivaletto e cappottino di lana, meglio se è d’inspirazione ’70s!

Scozzese + scozzese: una delle ultime tendenze è quella di abbinare più tipi di scozzese insieme in uno stesso look. L’abbianmento si è visto sulle passerelle di Gucci e io lo trovo super divertente.

Buon shopping

Sabina