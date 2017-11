Tassa di soggiorno per Campo dei Fiori, Monti (Lega): “Spot sulla pelle dei turisti”

“Trovo assolutamente inadeguato il modo in cui il Sindaco Galimberti sta cercando di politicizzare la vicenda Campo dei Fiori, infilando una finta tassa di scopo su una questione che non riguarda nemmeno direttamente il Comune.”

Così Emanuele Monti, consigliere regionale della Lega Nord, commentando la decisione odierna della Giunta di Varese circa l’introduzione una tassa di soggiorno.

“Agire in questi termini – spiega Monti – significa non fare quello per cui servirebbe in via ipotetica una tassa di soggiorno, ovvero potenziare gli albergatori, cioè utilizzarne i proventi per investire in infrastrutture e in turismo. La nostra amministrazione aveva scelto di non introdurla, proprio per marcare la differenza con grandi città come Milano e per rendere Varese maggiormente ‘appetibile’; detto ciò non contenstiamo tanto l’idea dell’introduzione di questa imposta, quanto il merito e la circostanza, che giudichiamo assurdi e fuori luogo. Per questo siamo dell’idea che si tratti solo di una provocazione politica, un modo da parte di Galimberti per provare a mettere il cappello sulla vicenda Campo dei Fiori, ignorando il fatto che in ultima istanza chi ne pagherà le conseguenze saranno i turisti.

In più si prende la cosa a pretesto per batter cassa, considerato infatti l’evidente sconfinamento di competenze, in particolare tenuto conto del fatto che non è certo il Comune a dover intervenire con un’azione specifica sul Campo dei Fiori, che ricordo essere parco regionale. A questo proposito – conclude Monti – è bene rimarcare che domenica il Governatore Maroni sarà in loco proprio per porre le basi, anche economiche, per un rilancio immediato del parco.”