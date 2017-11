Tavole natalizie in mostra per la Varese Alzheimer onlus

Quindicesima edizione del concorso organizzato da Varese Alzheimer a Palazzo Estense

Varese Alzheimer Onlus propone anche quest’anno la 17 ª Mostra Tavole addobbate “A tavola con ……… il Liberty”.

In occasione del Natale, martedi’ 7 e mercoledi’ 8 novembre nel Salone Estense in comune a Varese, ritornano le Tavole Addobbate , con una particolarità: la presenza in entrambe le giornate , in un’area riservata del Salone Estense, di uno Sportello d’Ascolto con i volontari e i medici dell’associazione a disposizione appunto ad ” ascoltare ” chi ne avesse bisogno e a dare informazioni su Varese Alzheimer.

L’evento si svolgerà

Martedì 07 novembre 2017 : dalle h. 10.00 alle h. 18.00

Mercoledì 08 novembre 2017 : dalle h. 10.00 alle h. 16.00

con offerta di oggetti natalizi per sostenere le attività assistenziali

Mercoledì 08 Novembre seguirà premiazione della migliore tavola

Ingresso libero