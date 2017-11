A teatro arriva lo spettacolo dello “Zecchino D’Oro”

Sessant’anni di televisione e non sentirli. Questo è lo Zecchino d’Oro che si prepara per festeggiare questo importante traguardo nel migliore dei modi.

Il “Caffè della Peppina”, “Volevo un Gatto Nero” oppure “Quel bulletto del carciofo”. Chi di noi, almeno una volta, non ha sentito e cantato queste canzoni? Canzoni che hanno segnato la nostra infanzia e che, oggi, rappresentano e raccontano la vita del celebre festival canoro dedicato ai bambini che tutti ricordiamo con affetto particolare.

Un compleanno importante quindi che sarà festeggiato con un regalo speciale. Un regalo in musica che vuole rendere omaggio a un appuntamento diventato tradizione. Domenica 3 dicembre infatti, lo spettacolo teatrale dedicato alla Zecchino D’Oro sarà in scena al teatro di Varese.

Un musical davvero particolare nato dalla collaborazione tra Antoniano di Bologna, Fondazione Aida di Verona e Centro Servizi Culturali Santa Chiara di Trento con il sostegno di Geomag l’azienda grazie alla quale si è resa possibile la produzione.

Il debutto è stato lo scorso 12 Novembre, alle ore 16, negli spazi del Cinema Teatro dell’Antoniano. Un modo davvero d’effetto per aprire i festeggiamenti che proseguiranno, nei mesi a venire, con un tour nelle più importanti città italiane tra le quali Varese, Bari, Padova e poi, ancora, Verona, Cremona e Milano solo per citarne alcune.

Tante occasioni da non perdere, quindi, per godersi questa magia sapendo di poter prendere parte a una grande festa itinerante.

Cosa aspettarsi dal “Il Magico Zecchino d’Oro”? Uno spettacolo nello spettacolo in cui le canzoni saranno protagoniste assolute insieme alla fantasia e un pizzico di magia. Ricordi, emozioni, sensazioni, momenti vissuti e da rivivere questo e tanto altro sarà presente in quello che può essere definito un fantasy musicale in grado di sorprendere tutti, grandi e piccini.

Protagonista della trama Alice una bambina che, a volte, ha paura del buio. Con lei, in scena, l’Omino della Luna che manda i sogni ai bimbi mentre dormono grazie al tintinnio dello zecchino d’oro di cui, invece, vuole impadronirsi la Strega Obscura. Non mancheranno, poi, le avventure e gli incontri con alcuni dei personaggi più famosi delle canzoni che hanno fatto la storia dello Zecchino d’Oro. Un regalo che l’Antoniano si fa e ci fa per vivere insieme quest’occasione davvero particolare nel suo genere.

Il cast una vera garanzia con Gennaro Cataldo, Stefano Colli, Enzo Forleo, Maddalena Luppi, Giada Maragno e Rebecca Pecoriello.