A teatro con “Il Tesoro dei Pirati”

Appuntamenti per i più piccoli. Domenica 26 novembre in scena “Il Tesoro dei Pirati” della compagnia “Teatro Pirata” per la rassegna del Teatro Zattera.

Con l’ironia propria dei burattini viene raccontata una tipica storia piratesca incentrata intorno alle imprese di due pirati protagonisti di curiose avventure e inaspettati colpi di scena. Lo spettacolo di grande impatto visivo vi stupirà ed emozionerà il pubblico di ogni età! Spettacolo di pupazzi, attori e burattini – adatto a bambini dai 3 anni in su

Teatro Sociale “Delia Cajelli” – Via Dante Alighieri, 20 Busto Arsizio (VA). Inizio ore 16.30 – Ingresso Eur. 7,00. Prenotazione vivamente consigliata: prenotazionesociale@libero.it – 349.3281029