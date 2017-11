TEDx arriva a Villa Panza con il primo Salon e fa soldout

TEDx torna nella città di Varese e per la seconda volta fa soldout. L’appuntamento, annunciato un mese fa, sarà domenica 19 novembre 2017 a Villa Panza, Bene del FAI – Fondo Ambiente Italiano. Svelati nelle scorse settimane i nomi dei quattro speaker che saliranno sul palco dell’evento ognuno con la propria “idea che vale la pena diffondere”: Giorgio Caporaso, architetto e designer italiano conosciuto a livello internazionale per il suo percorso originale e uno dei principali esponenti dell’ecodesign; Simone Ferrari, direttore creativo e Head of Creative Department della Balich Worldwide Shows, il più giovane di sempre a organizzare una cerimonia olimpica; Nives Meroi, tra le maggiori alpiniste donne della storia e la prima, insieme al marito Romano Bene, a scalare tutte le quattordici cime della Terra alte più di 8mila metri ed Elena Travaini, ballerina professionista e insegnante di danza che vive in provincia di Varese e convive fin dalla nascita con un tumore alla retina che le impedisce quasi completamente di vedere.

I biglietti per partecipare, messi in vendita online il 26 ottobre, hanno fatto soldout nel giro di pochi giorni. Già tanti gli iscritti in lista d’attesa, a cui è possibile iscriversi sul sito della manifestazione, tedxvarese.com, nel caso dovesse liberarsi un posto. Chi non fosse riuscito ad acquistare il biglietto potrà anche seguire la diretta streaming dell’evento sempre sul sito o attraverso la pagina Facebook dell’evento.

Il tema di questo TEDxVareseSalon sarà “Cosa muove la bellezza”. L’evento durerà mezza giornata e prevedrà gli interventi dei quattro speaker ma anche momenti di esperienza e visita studiati appositamente per l’occasione e che stimoleranno i partecipanti in un percorso di confronto e scambio di idee, durante un appuntamento che unisce il prestigio del format TED alla bellezza della location. Per la prima volta il format TEDx giunge in un Bene FAI e questo si deve alla collaborazione del Fondo Ambiente Italiano che ha messo a disposizione gli spazi della villa.

“Siamo contenti che anche la prima edizione di TEDxVareseSalon stia suscitando interesse e curiosità – commenta David Mammano, organizzatore e licensee di TEDxVarese – Insieme ai quattro speaker di prestigio di questa edizione esploreremo il tema della bellezza all’interno di una location unica e che ben si presta a un’esperienza che coinvolgerà profondamente i partecipanti”.

L’evento può contare su una community di partner in crescita che sosterranno il primo TEDxVareseSalon e le prossime iniziative targate TEDx a Varese. Tra questi, EOLO, partner Premium che accompagnerà le connessioni dei partecipanti e della community; Elmec Informatica, partner Premium che affianca TEDxVarese fin dalla prima edizione; il Gruppo Giovani Imprenditori della Provincia di Varese e Rise Italia, partner sognatori. Gli eventi TEDxVarese e TEDxVareseSalon sono realizzati anche grazie alla media partnership di Varesenews e al patrocinio di diverse realtà istituzionali.