TEDxVareseSalon incanta il pubblico nella bellezza di Villa Panza

Successo di pubblico anche per la prima edizione di TEDxVareseSalon, la seconda conferenza TEDx che si è svolto nella città di Varese domenica scorsa nella splendida location di Villa Panza, bene del FAI – Fondo Ambiente Italiano. Durante l’evento, hanno preso la parola quattro speaker che hanno raccontato, nello spirito di TED, un’idea che vale la pena diffondere sulla bellezza, tema scelto per questa edizione.

Nel giro di pochi giorni i posti disponibili erano andati soldout e la diretta streaming dell’evento è stata seguita da migliaia di persone. Su Twitter, TEDxVareseSalon è stato un argomento di tendenza per tutta la mattinata. L’evento è durato mezza giornata e ha previsto, oltre all’intervento dei quattro speaker, anche esperienze e visite. I volontari di Villa Panza hanno guidato i partecipanti alla scoperta delle sue bellezze, attraverso percorsi dettagliati sui concetti espressi dai relatori. Il pubblico di TEDxVareseSalon ha potuto apprezzare le opere di Bob Verschueren, Meg Webster, Peter Randall-Page, Robert Wilson, James Turrell e Robert Irwin.

I quattro speaker hanno esplorato il tema della bellezza da differenti punti di vista: Giorgio Caporaso, architetto e designer, ha parlato di bellezza applicata al design come somma di leggerezza, circolarità e semplicità; Nives Meroi, una delle alpiniste più famose al mondo, ha raccontato la bellezza degli scenari estremi delle cime delle montagne che ha scalato nella sua vita con il compagno Romano Benet; Simone Ferrari, Head of Creative Department della Balich Worldwide Shows, ha parlato della bellezza come strumento in grado di forzare dolcemente l’immaginazione del cambiamento; Elena Travaini, ballerina che convive dalla nascita con un tumore alla retina che l’ha resa ipovedente, ha parlato di come ha ritrovato la bellezza nella suo essere diversa e unica, e ha fatto ballare i partecipanti bendati agli occhi in un’esperienza di “danza al buio”.

“L’ottima partecipazione di pubblico e il grande interesse per le iniziative di TEDxVarese ci rendono felici e orgogliosi – commenta David Mammano, organizzatore e licensee di TEDxVarese – Siamo già al lavoro per le prossime iniziative targate TEDxVarese e TEDxVareseSalon, con l’obiettivo di valorizzare le migliori idee del nostro territorio e non solo e stimolare la nostra comunità in un dibattito e confronto costante e arricchente”.

L’evento può contare su una community di partner in crescita che sostengono le iniziative targate TEDx a Varese. Tra questi, EOLO, partner Premium che connette le idee e la community di TEDxVarese; Elmec Informatica, partner Premium che affianca TEDxVarese fin dalla prima edizione; il Gruppo Giovani Imprenditori dell’Unione Industriali della Provincia di Varese e Rise Italia, partner sognatori. Gli eventi TEDxVarese e TEDxVareseSalon sono realizzati anche grazie alla media partnership di Varesenews e al patrocinio di diverse realtà istituzionali.