Televisione per tutta la famiglia

E’ possibile personalizzare il pacchetto base con Sky Famiglia, al costo di 5 euro ogni 4 settimane aggiuntive con a disposizione il meglio dei documentari, del lifestyle, dei viaggi, in aggiunta anche il meglio dei canali di musica, per bambini e per ragazzi di tutte le età.

Se siete amanti del cinema, potete aggiungere il pacchetto Sky Cinema al costo di 15 euro ogni 4 settimane con il meglio del cinema di tutti i generi. Tutti i canali Sky Cinema, lo ricordiamo, sono trasmessi in alta definizione. Il canale principale Sky Cinema Uno, trasmette prime tv ogni sera. Insomma, una bella scorpacciata di film per gli amanti della settima arte.

I prossimi film in programmazione su Sky Cinema

I film in programma questo periodo sui canali Sky cinema di certo solleticheranno la vostro curiosità e voglia di avere il cinema a tutte le ore direttamente sulla vostra tv. Questo mese sono previsti film come Oceania, in programmazione dal 27 novembre, Il silenzio degli innocenti, uno dei thriller più belli e avvincenti diretto dal compianto Jonathan Demme con una strepitosa Jodie Foster.

A spasso con Bob, una prima visione tv in programmazione dal 21 novembre: un film basato su una storia vera su una intensa amicizia tra un ex tossicodipendente e un gatto trovato per strada che diventerà il suo migliore amico di avventure e di vita.

Altro grande titolo da non perdere a partire dal 20 novembre è Assassin’s Creed, con protagonista Michael Fassbender liberamente tratto dall’omonimo e famoso videogioco.

Il 13 novembre invece è la volta di un’altra grande e attesa prima tv: un altro thriller, stavolta più recente ovvero La ragazza del treno, basato sull’omonimo romanzo di successo di Paula Hawkins con protagonista una bravissima Emily Blunt.

Ma questo è solo un assaggio perchè ogni giorno almeno una prima visione tv sui canali Sky Cinema.

Immancabili come in tutte le offerte canoniche di Sky i pacchetti Calcio e Sport, al costo aggiuntivo di 14 euro ogni 4 settimane per godere del meglio di tutti gli sport, quelli più importanti e quelli minori e ovviamente il calcio, lo sport più amato dagli italiani con le partite più importanti della Serie A, l’ Europa League e la Premier League e gli altri campionati del mondo più importanti e attesi.

A disposizione sempre tanti canali, con il meglio del calcio e dello sport anche in HD.

Now tv. La tv di Sky sul web

Now tv è l’ormai famosa piattaforma on demand di Sky per coloro che non desiderano vincoli di abbonamento e non vogliono o non possono installare una parabola. In questo modo tramite l’acquisto del kit Now tv si potrà usufruire del meglio della programmazione principale di Sky come il cinema, le serie tv, l’intrattenimento e lo sport.

Nessun contratto, periodo di prova gratuito e si può disdire in qualunque momento senza costi aggiuntivi o penali di alcun tipo. Ma vediamo i ticket e i costi disponibili attualmente.

Ticket Cinema, Serie Tv e Intrattenimento

In questo caso è possibile acquistare un singolo ticket al costo di 9,99 euro, indipendentemente che si scelga Cinema, Serie Tv oppure Intrattenimento. Se invece si vuole ampliare l’abbonamento a due ticket, il costo mensile da sostenere è di 14,99 euro. Tutti e tre i ticket hanno un costo promozionale pari a 19,99 euro.

Ticket Sport

Per quanto riguarda lo sport si può invece scegliere tra tre tipologie diverse di ticket, come specificato dal sito specializzato UpGo.news. Per sole 24 ore al costo di 6,99 euro, per sette giorni al costo di 10,99 euro e per 30 giorni al costo di 29,99 euro per vedere tutto lo sport tra cui calcio, campionati continentali, Formula Uno, Motogp, l’NBA e anche diversi eventi di Eurosport. Inoltre dal 2018 la Champions League sarà di nuovo esclusiva di Sky.

La tv sul web di Sky è disponibile con un’ottima offerta anche con Vodafone Tv, infatti sottoscrivendo un abbonamento linea fissa e fibra, aggiungendo 10 euro al mese in più si potrà avere tutto il digitale terrestre, una serie di canali con contenuti premiu, le funzioni pausa, registra e rivedi un programma già andato in onda in qualsiasi momento e l’intrattenimento di Now Tv incluso per i primi 12 rinnovi.

Inoltre il ticket Serie Tv di Now Tv incluso gratis per i primi tre mesi. Un’offerta davvero molto interessante.