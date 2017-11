Tenta di rubare merce per 2 mila euro ma viene arrestato

Ha tentato di rubare merce per quasi duemila euro all’Esselunga di via Sabotino ma è finito in manette e a mani vuote.

Ieri verso mezzogiorno e trenta,il 50enne ben noto per gli innumerevoli furti o tentati furti già commessi in passato, ha fatto ingresso nel supermercato prendendo un carrello della spesa. Ha girovagato per circa un’ora all’interno, riempiendo il carrello con tanti prodotti di elettronica, e non si è fatto mancare del buon vino di marca.

Consapevole del fatto che non poteva attraversare le casse con tutta quella merce, si è avvicinato ad una porta di emergenza, poi un colpo sul maniglione anti panico ed è uscito. Gli addetti alla vigilanza si sono messi all’inseguimento, facendo chiamare prima il 112. Gli agenti hanno tratto in arresto un pluripregiudicato per reati specifici, italiano poco più di cinquant’anni, da poco scarcerato per reati analoghi, residente a Milano.