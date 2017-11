Terza Categoria, Bosto e Casmo avanti a braccetto

Le immagini dei dilettanti

(Foto Facebook – U.S. Bosto)

Mercoledì 1 novembre è andato in scena il turno infrasettimanale di campionato per il girone varesino di Terza Categoria. Turno favorevole a Bosto e Casmo che vincono e tengono la vetta della graduatoria.

Il Bosto ha regolato 4-3 il Fulcro Travedona al termine di una partita ricca di emozioni e gol. Risponde presente la Casmo che espugna 3-0 il campo dell’Olona. Perde invece terreno la Sommese, che infila il secondo 0-0 di fila, questa volta a Caronno Varesino contro l’Eagles. Colpo esterno per il Coarezza, 3-1 in casa del Mascia, risale il Rancio grazie al 5-0 rifilato alla Pro Cittiglio.

Vittorie esterne per il France Sport, 4-2 a Bodio Lomnago contro il Don Bosco, e per il Varano, 2-1 sul campo del Cuvio. Basta una rete alla Jeraghese per avere la meglio dell’Angerese. Riposava la Casport.