On the Road Art Gallery presenta Clotilde De Lisio

On the Road Art Gallery presenta nello Spazio “Progetto 96” in via Postcastello10 a Gallarate la mostra personale “Clotilde De Lisio” sabato 11 novembre alle ore 17,30.

Il curatore della mostra Fabrizio Galli così commenta «L’osservazione delle opere dell’artista Clotilde De Lisio indica il colore e la luce come chiave stilistico interpretativa della sua raffinata ricerca che racchiude in sé memorie storiche, con riferimenti espliciti all’arte egizia, e proiezioni spaziali con oggetti, costruzioni fluttuanti nella luce che vibra attraverso l’uso dell’oro e pigmenti vivaci su profondi blu. Nelle opere di Clotilde De Lisio appare la figurazione proiettata, però, in immagini oniriche, sogni, memorie, volti, città fantastiche dove prevale, attraverso una tecnica elegante, quel rapporto tra colore e psiche che approda nell’intimo canto della poesia».

Da sempre impegnata nell’attività artistica, ha sviluppato la sua formazione a Brera, Accademia di belle arti a Milano con i professori Manara e Vernizzi. Ha partecipato a numerose manifestazioni artistiche, con mostre personali e collettive in Italia ed all’estero ricevendo molti premi e riconoscimenti.

La mostra sarà visitabile da giovedì a sabato dalle ore 16.00 alle ore 19.00 e su appuntamento fino al giorno 25 novembre.

Associazione Culturale On the Road Art Gallery

Via Federico Confalonieri, n. 35 – 21013 Gallarate (Va)

tel. 0331799923