“Ti amo da morire!”, una serata contro la violenza di genere

Foto varie

Una serata in biblioteca contro la violenza di genere: “Ti amo da morire!” è il titolo, e si terrà a Villa Hussy, a Luino, venerdì 10 novembre alle 20.30.

Si tratta della lettura scenica tratta da un racconto di Dacia Maraini di e con Betty Colombo.

La serata, voluta fortemente dal sindaco di Luino (Comune capofila della Rete Antiviolenza Piano di Zona) Andrea Pellicini e dall’Assessora ai Servizi Sociali Caterina Franzetti, prevede anche diversi interventi sul tema.

La tematica affrontata e sviluppata riguarda la violenza nei confronti delle donne che, ancorché alle soglie del terzo millennio, ha tuttora una rilevante incidenza statistica.

Durante la prima parte della serata l’Assessore Caterina Franzetti presenterà l’attrice narratrice Betty Colombo che in passato ha già collaborato con il Municipio di Luino e vanta un’ampia esperienza nel campo teatrale, della comunicazione, didattico e culturale.

Betty Colombo narrerà un brano tratto da un racconto di Dacia Maraini dal titolo, appunto, “Ti amo da morire”; questa narrazione sarà una rappresentazione di ciò che è un amore malato che degenera in ossessione, trappola e sempre più spesso femminicidio.

Villa Hussy verrà illuminata di luce bianca, simbolo di una guida in salita alla via di uscita dal silenzio che certe situazioni inevitabilmente creano.

Questa luce non ha alcun valore celebrativo come avviene con consuetudine annualmente per ricordare determinate ricorrenze, vuole solo dimostrare con forza e convinzione che la presenza di tutti gli Enti e persone sopracitati costituisce un nucleo di protezione e ascolto sul quale potere fare sempre affidamento.

Interverranno

Rossella Dimaggio, Assessora ai Servizi Educativi e alle Pari Opportunità,

Comune di Varese, Capofila Rete Interistituzionale Territoriale Antiviolenza

Antonella Luongo, Presidente Centro Anti Violenza “Donna Sicura”

Francesca Pittelli, Consigliera Comune di Brissago Valtravaglia, Delega alle

Politiche Sociali e al Piano di Zona, Distretto di Luino

Saranno presenti esponenti delle Forze dell’Ordine impegnate sul tema