I tifosi con il Varese anche sul Bormida

Il momento delicato del Varese non scoraggia i tifosi del Club Passione Biancorossa, che anche domenica prossima – 3 dicembre – saranno al seguito della squadra di Iacolino in quel di Castellazzo Bormida, in provincia di Alessandria.

La partita – calcio di inizio alle 14,30 – è valida per la 17a giornata e si disputerà al “Comunale” della cittadina piemontese. Il pullman dei supporters varesini partirà alle ore 10 dal “Franco Ossola”; partecipare alla trasferta costerà (per il viaggio) 20 euro per i soci del club e 25 per i non soci.

I biglietti per assistere all’incontro di calcio potranno essere acquistati direttamente allo stadio di Castellazzo. Sarà anche possibile pranzare in compagnia nelle vicinanze del campo di gioco al costo di circa 20 euro (prenotazione entro giovedì 30). La trasferta sarà effettuata al raggiungimento minimo di 30 adesioni.