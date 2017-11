Torna il campionato: Banco Bpm in Campania per i tre punti

Mercoledì pomeriggio in vasca per i Mastini della Banco Bpm che sfidano (ore 16, 22 novembre) l’Acquachiara nella piscina di S. Maria Capua Vetere, in provincia di Caserta.

Il match consentirà alla squadra di Gu Baldineti di riannodare i fili con il campionato dopo il bel successo di Belgrado in Len Euro Cup, il ko di Recco e la pausa per la Nazionale che ha visto impegnati in azzurro ben cinque giocatori bustocchi.

La Banco Bpm dovrà vincere per restare nella scia di Brescia e Pro Recco, le uniche formazioni ancora imbattute. Baldineti dovrà rinunciare ancora ai due centroboa di ruolo, Baraldi e Blary, ancora alle prese con i rispettivi infortuni anche se la loro situazione è in miglioramento, come conferma il coach. «Non verranno con noi in trasferta; su Blary ci sono buono probabilità di poterlo rivedere in campo già sabato nella partita con Catania, mentre per Baraldi stiamo valutando. È in via di guarigione e potrà rientrare dalla settimana prossima. Andiamo fiduciosi in Campania: l’Acquachiara (ancora a quota zero ndr) è squadra giovane e piena di volontà ma noi dovremo portare a casa i tre punti»

Dopo la trasferta nel Casertano i Mastini torneranno a Busto per preparare la sfida di sabato 25 novembre (ore 15) alle piscine “Manara” contro la Seleco Nuoto Catania.