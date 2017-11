Torna Cooking&Theatre e va in tour

Cooking&Theatre torna per la sua quinta edizione e va in tour. Dopo aver toccato anche le città di Busto, Gallarate e Saronno, la rassegna varesina sbarcherà a Milano, al Teatro Nuovo di Piazza San Babila. «Dopo cinque anni ci siamo sentiti pronti ad affrontare anche la piazza milanese. Iniziamo da un teatro importante che ci sta già dando riscontri positivi, portando un format originale e unico», spiga Filippo De Sanctis, direttore del Teatro di Varese.

La rassegna che unisce l’arte culinaria all’arte teatrale infatti, è riuscita ha conquistato il pubblico varesino grazie alla sua formula: prima si cucina con lo Chef Marco Dossi, poi si scende in platea per godersi lo spettacolo. «E’ un appuntamento che negli anni è cresciuto sempre di più – continua De Sanctis -. E in questo caso cultura significa anche avere uno sguardo consapevole rispetto all’utilizzo di ciò che ci appartiene».

E’ anche per questo motivo che la rassegna lascia spazio all’arte culinaria senza rinunciare ai cibi, buoni, puliti e di qualità. Come ha voluto sottolineare Mario Moroni di Slow Food infatti, «è fondamentale che questo accada». E’ per questo motivo che tra i prodotti ci sarà anche la “non pasta” Legù prodotta e inventata da un’azienda di Albizzate. Durante gli appuntamenti milanesi inoltre, la Coop Lombardia fornirà le confezioni per poter portare gli avanzi di cibo a casa, nell’ottica di ridurre gli sprechi alimentari.

Un appuntamento dove alla base resta la voglia di imparare a cucinare e aperto a tutte le età. Alcuni eventi infatti, saranno dedicati ai più piccoli che oltre ad impastare e mescolare, potranno imparare l’inglese. La scuola Helen Doron English sarà infatti, presente agli incontri.

Per quanto riguarda gli appuntamenti, la rassegna sarà alTeatro Nuovo di Piazza San Babila, in occasione di due musical straordinari: “La regina dei ghiacci” di sabato 13 gennaio / Ore 15.30 e “La famiglia Adams” di sabato 17 marzo / Ore 20.45.

L’apertura della stagione più varesina, si apre invece con il “Cooking&Theatre Kids”. Gli appuntamenti saranno: 3 dicembre alle ore 14.30 in occasione del Musical dello Zecchino D’oro e il 15 aprile in occasione del musical I racconti di Masha il 15 aprile alle ore 15.30. Ci saranno poi gli appuntamenti di cucina, prima degli spettacoli di “La febbre del sabato sera” di mercoledì 24 gennaio ore 21.00, “Antonio Ornano” di sabato 24 febbraio ore 21.00, Lillo&Greg di sabato 21 aprile ore 21.00. La partecipazione al corso di cucina non obbliga alla visione dello spettacolo teatrale e viceversa.

Inoltre da questa stagione “Cooking&Theatre” sosterrà, attraverso le quote di iscrizione che saranno interamente devolute, la Fondazione “Il Circolo della Bontà”. Per gli organizzatori dell’iniziativa infatti, è particolarmente significativo affiancare ad un momento di divertimento anche una attività a scopo filantropico, non solo sostenendo ecomonicamente chi si impegna a favore degli altri ma anche offrendo loro l’opportunità di diffondere le proprie iniziative.

SPETTACOLI:

VARESE TEATRO OPENJOB

– Bimbi : LO ZECCHINO D’ORO domenica 3 dicembre 2017 / Ore 16:00

– Musical : La febbre del sabato sera mercoledì 24 gennaio / Ore 21.00

– Ornano sabato 24 febbraio / Ore 21.00

– Bimbi : MASHA domenica 15 aprile / Ore 17:00

– Lillo e Greg sabato 21 aprile / Ore 21.00

MILANO TEATRO NUOVO

– Bimbi : La regina dei ghiacci sabato 13 gennaio / Ore 15.30

– Musical : La famiglia Adams sabato 17 marzo / Ore 20.45

Per informazioni e biglietti: http://teatrodivarese.altervista.org/