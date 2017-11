Torna “Documentamy 2017”, sul grande schermo anche Iggy Pop

Parte venerdì 1 dicembre “Documentamy2017”, con quattro giorni di proiezioni dedicate a documentari bizzarri e originali, per avvicinare anche un pubblico più giovane al mondo del documentario.

Documentamy è una sezione speciale, nata in collaborazione con Filmstudio’90 e Cortisonici, all’interno della più ampia rassegna “Un posto nel mondo”, quest’anno alla sua 16° edizione: in linea con il piglio del festival Cortisonici, con le proiezioni di Documentamy il racconto della realtà si fa eccentrico e irriverente.

Si inizia con Restare vivi, un metodo di Arno Hagers e Erik Lieshout, saggio sul rapporto tra arte, sopravvivenza e follia, con un tocco di ironia surreale. Per Mexico, un cinema alla riscossa arriveranno il regista Michele Rho e il protagonista Antonio Sancassani, determinato gestore del cinema milanese Mexico, che persegue la sua visione di cinema indipendente contro qualsiasi omologazione. In programma poi I am not your negro di Raoul Peck, candidato al Premio Oscar 2017 come miglior lungometraggio documentario, e Merci patron di Francois Ruffin, con una storia di lotta di classe perpetrata attraverso una messinscena esilarante.

Questo il programma della rassegna:

Venerdì 1 dicembre ore 19 e 21

RESTARE, VIVI UN METODO di Arno Hagers e Erik Lieshout

Paesi Bassi 2016, 70’

Introduzione alla visione a cura di Manuel Farina, Cinequanon.it (ore 21)

Sabato 2 dicembre ore 18.30 e 20.30

MEXICO, UN CINEMA ALLA RISCOSSA, di Michele Rho

Italia 2016, 90’

Saranno presenti il regista e Antonio Sancassani, inarrestabile titolare del Cinema Mexico (ore 21)

Al termine della proiezione delle 21, presso Twiggy Varese, cena tipica milanese accompagnata dalla musica dialettale dei The Cadregas! Per prenotazioni: prenotazioni@twiggyvarese.com

Domenica 3 dicembre ore 19 e 21

MERCI PATRON, di François Ruffin

Francia 2016, 83’t

Introduzione alla visione a cura di Mario Agostinelli, ambientalista e sindacalista (ore 21)

Lunedì 4 dicembre ore 19 e ore 21

I’M NOT YOUR NEGRO, di Raul Peck

USA/Belgio/Francia/Svizzera, 93’

Introduce Katia Visconti, docente all’ Università degli Studi dell’Insubria – corso “Storia e Cinema” (ore 21)

Informazioni utili:

Per facilitare la partecipazione di tanti appassionati è prevista un formula “abbonamento”: ingresso a tutte e 4 le proiezioni a 10 € (singolo ingresso 6 €).

L’ingresso è riservato ai soci Filmstudio90 e Arci. Per i nuovi soci la registrazione va fatta almeno il giorno prima: informazioni sul tesseramento su www.filmstudio90.it – telefono 0332-830053.

Documentamy è una rassegna inserita nel programma di UN POSTO NEL MONDO – cinema e documentazione sociale.

Informazioni: www.associazionecortisonici.it

Pagina Facebook Cortisonici / Instagram: @cortisonici / Twitter: @cortisonici