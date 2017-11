Torna la Rama di Pomm, con una settimana di gare del Palio

Madonna in Campagna è ormai in fibrillazione: torna la Rama di Pomm, la festa del rione a cui è associato il divertente Palio, giunto alla 69esima edizione.

Appuntamento finale: domenica 19 a Madonna in Campagna in via Pacinotti, proprio di fronte al santuario, per le ultime, decisive, seguitissime prove.

Dopo il torneo di calcio femminile di giugno e quello maschile di settembre, entrambi vinti dai gialli, venerdì 10 sono riprese le gare ma, a partire da lunedì sera si entrerà nel vivo della Rama di Pomm. Come da tradizione, tutte le sere i Privilegiàa dal Campanin, i Cittaditt da la Campagna, i Drizuni dal Tirasegn ed i Paisaan Quadar, a partire dalle 21.15, si sfideranno al Centro Parrocchiale Paolo VI di via Bachelet a pallavolo, ping-pong, calcio Balilla, Triathlon e a carte (scopa d’assi, briscola, scala 40).

Domenica 19 gialli, rossi, verdi e blu si sono dati apuntamento in via Pacinotti per aggiudicarsi la vittoria finale tra le gare di tiro alla fune, la corsa delle mele e l’immancabile corsa degli asini. Il tutto, mentre le strade intorno al santuario si animano con le tradizionali bancarelle, la pesca di beneficenza e lo stand interamente dedicato alle mele, nel segno della tradizionale che ha dato il nome alla festa.

Per seguire tutti gli aggiornamenti della 69esima edizione del palio, è possibile consultare il sito internet ramadipomm.com e la pagina Facebook ufficiale “Palio Rama di Pomm”. Volete postare una foto durante le gare? Ricordatevi di utilizzare l’hashtag #ramadipomm17

Perchè si chiama Rama di Pomm?