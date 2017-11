Torna l’Università dei figli raccontata ai genitori, iniziativa lanciata parecchi anni fa dalla LIUC – Università Cattaneo e sempre molto apprezzata dalle famiglie che desiderano conoscere meglio il sistema universitario italiano e, nel dettaglio, il modo in cui la LIUC “fa università”. L’appuntamento è sabato 25 novembre 2017, a partire dalle 9, con l’accoglienza e un welcome coffee al bar dei Gelsi. Quindi, genitori in aula per avere informazioni sui corsi di laurea, le opportunità e i servizi che la LIUC propone agli studenti.

Farà gli onori di casa il professor Michele Puglisi, Direttore del Cared (Centro di ateneo per la ricerca educativa – didattica) mentre i docenti entreranno nel merito dei singoli corsi di laurea di Economia aziendale, Ingegneria gestionale, Diritto.

Sarà possibile porre domande ai docenti e fissare anche degli incontri individuali con loro, oltre a visitare l’Università con gli studenti del team LIUC.

Tra le caratteristiche distintive dell’ateneo c’è sicuramente il format della didattica che consente un rapporto positivo tra iscritti e laureati, con tutor d’aula (studenti e dottorandi) e professionisti in cattedra, modalità d’esame con un equilibrio tra scritti e orali e nella distribuzione degli appelli e la possibilità per i docenti di seguire gli studenti quasi individualmente, grazie al numero contenuto degli iscritti. Altrettanto importanti i servizi e le opportunità che la LIUC offre: dagli scambi internazionali alle borse di studio, dal percorso Skills & Behaviour al Career Service.

Perché ha sempre valore l’Università dei figli raccontata ai genitori?

«Questa è un’iniziativa che abbiamo “battezzato”, primi in Italia, oltre 10 anni fa che è cresciuta nel tempo perché risponde ad una esigenza diffusa tra i genitori – spiega il professor Puglisi – Sentiamo, come sempre, una responsabilità forte nei confronti degli studenti e delle famiglie che affidano alla LIUC l’educazione dei propri figli. In questo quadro di scelte complesse, “L’Università raccontata ai genitori” vuole contribuire a diffondere informazioni chiare e a condividere una sorta di bussola per l’orientamento».

Per informazioni: orientamento@liuc.it / 0331.572.300

PROGRAMMA

9.00 Accoglienza e welcome coffee al Bar dei Gelsi

Info Point: Corsi di Laurea, Servizi e Opportunità

Auditorium

10.15 Introduzione

Michele Puglisi

Centro di Ateneo per la Ricerca Educativa-didattica CARED – LIUC – Università Cattaneo

10.30 LIUC: i corsi di laurea

Economia, Ingegneria, Giurisprudenza. A cura dei Docenti delle Scuole di

– Economia e Management

– Ingegneria Industriale

– Diritto

Question Time con i Docenti

11.30 LIUC: i servizi e le opportunità

Borse di studio

Relazioni internazionali

Consulenza per lo studio e la ricerca

Skills & Behaviour

Career Service

A cura dei Responsabili dei Servizi