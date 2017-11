Torna il mercatino di Natale di Casbeno

Torna il tradizionale mercatino di Casbeno, Luci, profumi e colori del Natale a Casbeno in programma sabato 2 e domenica 3 dicembre nel rione per la sua 15esima edizione.

Il programma in dettaglio:

Sabato 2 dicembre 2017

dalle 15.00 alle 22.00 lungo le vie:

MERCATINO DI NATALE degli HOBBISTI

dalle 15.00 alle 18.30 all’Asilo:

MOSTRA FOTOGRAFICA di MARCELLO ALBANI, “Dalla Svezia meridionale al Circolo Polare Artico”

PICCOLA FABBRICA DI BABBO NATALE – laboratori per bambini a cura dell’ASSOCIAZIONE AMICI DELL’ASILO

dalle 18.00 alle 20.00 in vari punti del Mercatino:

CHRISTMAS CAROLS itineranti, con il gruppo vocale POP UP dell’ACCADEMIA SOLEVOCI

ore 18.45 al termine della S. Messa:

I BAMBINI, LUCE DEL MONDO!

Mini-fiaccolata dei bambini dall’asilo con benedizione sul sagrato

ore 21.00 in Chiesa:

CONCERTO offerto dal CORO A.N.A. CAMPO DEI FIORI

Domenica 3 dicembre 2017

dalle 8.00 alle 10.00 sul sagrato della Chiesa:

COLAZIONE con caffè, cappuccino, brioches

dalle 10.00 alle 20.00 lungo le vie:

MERCATINO DI NATALE degli HOBBISTI

ore 10.30 – a cura della Provincia di Varese

VISITA GUIDATA AL PARCO E A VILLA RECALCATI

Ritrovo al cancello del parco sulla Via Montebello

dalle 10.00 alle 18.00 all’Asilo:

MOSTRA FOTOGRAFICA di MARCELLO ALBANI

“Dalla Svezia meridionale al Circolo Polare Artico”

ore 14.30 in Oratorio, spettacolo per tutti i bambini e i loro genitori:

“NATALIZIO, AIUTANTE DI BABBO NATALE” con CLOWN COMIZIO

dalle 15.00 alle 18.00 all’Asilo:

PICCOLA FABBRICA DI BABBO NATALE – laboratori per bambini

a cura dell’ASSOCIAZIONE AMICI DELL’ASILO

Siamo invitati a partecipare numerosi e a votare la bancarella più bella presso il banco delle caldarroste.

GASTRONOMIA E RISTORO

RistOratorio

POSTI A SEDERE AL COPERTO – MENÙ ANCHE D’ASPORTO

Sabato per la cena, dalle ore 19.00

Domenica per il pranzo, dalle ore 12.30

Menù:

Pasta alla bolognese – Zuppa di cipolle – Guazzetto di totani con peperoni e olive nere – Stinco di maiale con lenticchie o crauti – Polenta e brüscitt – Polenta e zola – Strudel caldo con crema alla vaniglia – Gelato alla crema con lamponi caldi

Street Food nelle postazioni lungo il Mercatino:

• Sul piazzale della Chiesa (sabato e domenica, orari Mercatino)

SALAMELLE & PATATINE – HOT-DOG & PANINO TIROLESE CALDARROSTE – VIN BRULÉ

• Nel cortile della Scuola Materna (sabato e domenica, orari Mercatino)

FRITTELLE – CIOCCOLATA CALDA – TÈ – CAFFÈ

• Via Montebello (sabato e domenica, orari Mercatino)

CRÊPES DOLCI

• Sul sagrato della Chiesa (domenica mattina dalle 8 alle 10)

COLAZIONE con CAFFÈ, CAPPUCCINO & BRIOCHES

FINALITÀ DEL MERCATINO 2017

L’utile di questa quindicesima Edizione sarà devoluto come sempre a chi si adopera per le persone bisognose, in particolare: all’ ATTIVITÀ CARITATIVA della Parrocchia, punto di riferimento per tante persone singole e famiglie, italiane e straniere, che necessitano di sostegno tramite aiuti alimentari o contributi economici per il pagamento di bollette o per far fronte a spese straordinarie.

Alle SUORE MINISTRE DEGLI INFERMI DI SAN CAMILLO a Phanatnikhom (Thailandia), che da diversi anni contano sul nostro contributo per la manutenzione ordinaria e straordinaria di Casa Lorenzo, dove accolgono e curano bambini orfani affetti da AIDS.