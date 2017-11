Torna il salice sul lungolago, a piantarlo i bimbi delle elementari

I bimbi delle elementari Risorgimento di Gavirate hanno assistito ad un evento speciale che forse, quando stanno grandi potranno raccontare ai propri figli.

Si è trattato della piantumazione di un salice piangente, pianta golosa d’acqua e che cresceva in riva al lago: negli anni passati queste essenza sono sparite e oggi, giornata dell’albero, è toccato proprio ai bambini delle elementari ripiantare questi meravigliosi alberi.

Una cerimonia avvenuta in occasione della giornata dell’albero e dei diritti del bambino, organizzata e patrocinata dal Ministero dell’Istruzione e delle politiche ambientali.

Per l’occasione “Fare ambiente – laboratorio dei due laghi” di Varese ha organizzato oggi, 21novembre la piantumazione di alberi.

I momenti che hanno visto coinvolti i giovani delle scuole primarie sono stati due.

Alle ore 11:00 presso la scuola elementare di Gavirate, dove alla presenza del sindaco sono stati piantati dei faggi, e alle ore 15:00, appunto, sul lungolago di Gavirate. L’evento ha avuto il patrocinato dal Comune di Gavirate ed era presente oltre al vice sindaco Massimo Parola, anche una sua delegazione dell’associazione ambientalista composta dal presidente della sezione varesina Biagio Della Corte e dal suo vice Rosario Musolino.

Fare Ambiente, come si ricorderà, è arrivata da poco in provincia di Varese: la creazione del gruppo varesino è avvenuto solo un mese fa ma vanta già oltre 25 iscritti: si tratta di persone motivate a sostenere l’ambiente puntando sulle tradizioni dei luoghi con eventi simili a quello di oggi o convegni.

In occasione dell’evento è stata illustrata la Convenzione dei diritti dell’infanzia ratificata dall’Italia nel 1991. Nell’ottica di una continuità storica e ambientale e di un richiamo alle tradizioni presso il lungolago di Gavirate è stato appunto piantumato un salice piangente, albero che caratterizzava l’intero lungolago nei decenni precedenti: i ragazzini, presenti in rappresentanza di tutte le classi della scuola, hanno coccolato nel vero senso della parola la pianta, che ora èdiventata simbolo di affetto per il territorio e rispetto per l’ambiente.