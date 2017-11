Sconfiggere l’ipertensione mangiando

Ormai stiamo cominciando a capirlo: è proprio vero che la prevenzione comincia a tavola.

Un buon equilibrio alimentare e nutrizionale gioca un ruolo chiave per una gestione ottimale di molti parametri vitali, e la pressione sanguigna è uno dei più importanti. Adottare buone e salutari abitudini a tavola, scegliere i cibi correttamente sono un passo fondamentale per mantenere in salute il nostro cuore e sotto controllo la pressione arteriosa.

A farcelo scoprire, nel corso Tigros di lunedì 27 novembre che si terrà al ristorante Buongusto di Busto Arsizio, sarà il dottor Andrea Macchi, specialista in Cardiologia e Nefrologia che, con il valido aiuto degli Chef Riccardo De Simone e Luca Zanzottera del Ristorante Buongusto, proporrà una serie di ricette che insegneranno ad abbassare la pressione partendo dalla tavola.

