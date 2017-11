Arrivano i parcheggi gratis nell’ora di entrata delle materne

Cambiamenti a sorpresa nel Piano della sosta.

La giunta ha deciso di creare una zona franca di parcheggio gratuito nelle elementari e materne del centro, dalle 8 alle 9 di mattina. Le vie coinvolte saranno Procaccini, Cairoli, Como, Monastero Vecchio, Conciliazione, San Giusto, Bixio. Una misura a favore dei genitori che portano i bimbi a scuola.

Salta anche il pagamento del parcheggio per gli studenti delle serali di via Bertolone (e quindi per tutti i cittadini), di fronte alla ragioneria, e dunque si anticipa dalle 20 alle 18 la fine dell’orario a pagamento.

Si allargano infine anche le aree disponibili per chi sottoscrive l’abbonamento Utenti Frequenti: alle vie già disponibili si aggiungono anche via Sant’Antonio a Casbeno, via Maspero e via Gradisca a Giubiano.

La giunta ha anche deciso che dalle ore 18, in piazza Meucci a Casbeno, i cittadini potranno parcheggiare gratis anche se non sono pendolari.

