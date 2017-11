“Torneranno i fiori!”, una giornata per il Campo dei Fiori

Una giornata ricca di attività ed eventi al Villaggio Cagnola per raccogliere fondi per il recupero del territorio del Parco Regionale Campo dei Fiori dopo i drammatici incendi della scorsa settimana.

“Torneranno i fiori” è l’evento organizzato la prossima domenica 12 novembre presso Villaggio Cagnola alla Rasa di Varese da Ibex coop, gestore del parco avventura, e dalla cooperativa AstroNatura, responsabile della didattica presso Villaggio Cagnola, in collaborazione con l’Ente Parco Regionale Campo dei Fiori e con numerose realtà locali che si sono unite per dare il loro contributo!

A partire dalle 10.00 e per tutta la giornata di domenica 12 novembre (fino alle 17.00) presso il parco Villaggio Cagnola si terranno apertura straordinaria del parco avventura, eventi culturali, visite guidate, passeggiate, attività sportive e incontri di sensibilizzazione e informazione.

Il programma è in via di definizione e presto potrete trovarlo sui siti www.villaggiocagnola.it e www.parcocampodeifiori.it oltre che sui vari canali social. Tutti i soggetti coinvolti destineranno l’intero incasso della giornata alla rinascita della montagna, donando al Parco Regionale Campo dei Fiori l’intero ricavato. L’evento è rivolto a tutti: adulti, ragazzi, bambini e amici a quattro zampe. Per far tornare i nostri boschi più belli di prima e aiutare il nostro parco, un amico che ha donato a tutti noi ricordi unici, passeggiate memorabili, profumi, albe e stellate sensazionali, e che ora ha bisogno di noi.