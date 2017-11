Torrente Lura, vasche di laminazione a difesa della città

«Quelle lungo il torrente Lura sono tra le opere di difesa più importanti in corso di realizzazione in Lombardia.

Permetteranno di proteggere l’abitato di Saronno e dei territori limitrofi dalle piene e dalle esondazioni e rappresentano un ottimo esempio di collaborazione tra tutti i soggetti coinvolti» (immagine di repertorio).

Lo dichiara l’assessore regionale al Territorio, Urbanistica, Difesa del suolo e Città metropolitana Viviana Beccalossi, che questa mattina a Lomazzo (Como) ha visitato i cantieri degli interventi di mitigazione lungo il torrente Lura.

STANZIATI 12,5 MILIONI – “Regione Lombardia – prosegue Viviana Beccalossi – ha stanziato 12,5 milioni di euro sui complessivi 22,3 milioni, per la realizzazione di due aree di laminazione delle piene sulla sponda destra del torrente, per un volume di 340.000 metri cubi. Una parte dell’area di laminazione di monte è finalizzata alla realizzazione di un comparto di fitodepurazione di parte delle portate di magra del Lura, seguito da un laghetto permanente. Inoltre è prevista la realizzazione di una terza area del volume di 150.000 metri cubi per trattenere le acque di scorrimento che si generano in tempo di pioggia nel bacino delle Groane a nord di Lazzate. Attualmente siamo a circa l’80% dei lavori».

FIRMATE CONVENZIONI – A fine ottobre, l’assessore Beccalossi ha inoltre firmato una convenzione con i Comuni di Lomazzo e Bregnano e con il parco del Lura, che prevede un ulteriore impegno di un milione di euro per interventi compensazione ambientale, con estesi interventi di riqualificazione fluviale, realizzati con tecniche di ingegneria naturalistica e con utilizzo di materiali naturali. Il progetto è completato da una serie di percorsi ciclopedonali e aree attrezzate che renderanno tutte le aree fruibili dai cittadini.

OPERE DI SISTEMAZIONE AGRARIA – «La convenzione – prosegue Viviana Beccalossi – prevede lo stanziamento di 652.000 Euro per Lomazzo, dove verranno realizzate opere di sistemazione agraria e di fruizione attorno alla località Cascina Braghe, oltre a lavori a interventi di drenaggio urbano tra le aree di laminazione del Lura e il centro città. A Bregnano, invece, 347.200 euro serviranno per lavori di riqualificazione del reticolo idrico minore e del parco Rosorè».

«Grazie alla positiva collaborazione di tutte le parti coinvolte – conclude Viviana Beccalossi – stiamo per centrare un doppio obiettivo: mitigare significativamente i problemi di sicurezza idraulica del Lura, le cui acque già in passato hanno causato danni e contemporaneamente lavorare con i territori perché le opere siano realizzate nel rispetto dell’ambiente e del paesaggio, contribuendo anche a riqualificarlo».

IL LAVORO DEL PARCO – «Desidero ringraziare l’assessore al Territorio, Urbanistica, Difesa del suolo e Città metropolitana, Viviana Beccalossi che, con il suo incessante impegno, ha permesso di avviare i lavori per la realizzazione di due aree di laminazione delle piene sulla sponda destra del torrente Lura. Voglio anche sottolineare il lavoro e la passione che il presidente del parco del Lura, Giuseppe Cairoli, ha sempre messo in campo e che oggi ci consente di aver quasi terminato l’intervento».

Lo ha detto il sottosegretario all’Attuazione del Programma e Rapporti istituzionali di Regione Lombardia, Alessandro Fermi, a margine del sopralluogo che ha effettuato questa mattina con Beccalossi nei cantieri di Lomazzo.

IMPORTANTI INTERVENTI ANCHE DI COMPENSAZIONE AMBIENTALE – «Sono interventi – ha continuato Fermi – che il territorio attende da anni e che sono diventati ancora più importanti perché, a fianco ad essi, sono partiti anche importanti lavori di compensazione ambientale, con estesi interventi di riqualificazione fluviale, assolutamente rispettosi dell’ambiente in cui sono inseriti».