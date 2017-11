Tra i colori delle camelie e il profumo del pane

camelie locarno

Arriva la pioggia ma il fine settimana in provincia è ricco di eventi. Ecco qui i nostri consigli:

METEO



Sabato 4 novembre il tempo sarà nuvoloso. Prime deboli piogge dal tardo pomeriggio che si intensificheranno in serata e nella notte. Limite neve oltre 2200m. Domenica continuano le piogge. Cielo coperto con piogge diffuse, localmente intense a ridosso delle Prealpi. Nel pomeriggio qualche temporale sulla pianura e all’Est. Ventilato da SE. Limite neve sulle Alpi oltre 2000m.

SAGRE, MANIFESTAZIONI E INCONTRI

Sacro Monte - Sabato pomeriggio vi invitiamo ad una passeggiata. L’appuntamento è alle 14 e 30 per saliere insieme fino alla terrazza del Mosè dove scatteremo una grande foto di famiglia. Sarà una festa anche se il pensiero di tutti sarà ancora rivolto alla montagna ferita dall’incendio. Sarà però una bella occasione per tornare a frequentare un luogo come il Sacro Monte che ha un posto ben saldo nel cuore di tutti noi. A seguire merenda tutti insieme - Tutto il programma

Varese – Sabato 4 novembre si celebra il Giorno dell’ unità Nazionale e Giornata delle Forze Armate. Programma delle celebrazioni: ore 10.30, Piazza San Vittore – Arco Mera, deposizione corone e corteo lungo Corso Matteotti, Piazza Monte Grappa, Corso Moro, Via Vittorio Veneto, Pazza XX Settembre, Via Mazzini, Via Avegno, Piazza della Repubblica. Ore 11.00, Piazza della Repubblica Alzabandiera, Onore ai caduti e deposizione corone al Monumento a loro dedicato alla presenza delle Autorità civili, militari, cittadine e delle Associazioni Combattentistiche, d’Arma e Partigiane.

Domenica – ore 11.20, via Bolchini, deposizione di corona al Monumento ai Caduti di Masnago alla presenza delle Autorità. Ore 12.20, via Biumi, deposizione di corona al Monumento ai Caduti di Biumo Superiore (via Biumi), alla presenza delle Autorità.

Organizzazione a cura del Comitato provinciale di Varese della ConfederazioneAssociazioni Combattentistiche, d’Arma e Partigiane.

Casalzuigno - Nelle giornate del 4 e 5 novembre Villa Della Porta Bozzolo presenta “Le giornate delle camelie”, l’evento organizzato in collaborazione con la Società Italiana della Camelia che vedrà la partecipazione di numerosi coltivatori, a disposizione dei visitatori anche per consigli e informazioni sulla pianta. Presenta una mostra-mercato, una mostra dedicata al tè, laboratori per i più piccoli. In particolare sarà possibile assaggiare il tè del Lago Maggiore. – Tutto il programma

Varese – La Comunità pastorale “Beato don Carlo Gnocchi”, ha organizzato per sabato 4 novembre 2017 un’apericena multietnica. – Tutto il programma

Varese- Domenica festa d’Autunno in Via Sacco. Allestimento lungo la Via Sacco di un’area commerciale dedicata ai venditori ambulanti appositamente selezionati da Ascom Varese in collaborazione con Anva – Confesercenti. Verranno coinvolti gli esercenti commerciali presenti nel comparto e realizzate diverse attività di intrattenimento, tra cui giochi gonfiabili per i bambini, musica dal vivo, spazi di degustazione, esposizione autovetture, esposizioni a cura di associazioni culturali.

Castello Cabiaglio – Prima domenica novembrina per il consueto mercatino mensile che ritornerà puntuale domenica 5 novembre dalle 10 alle 17. Tanti produttori e prodotti lungo i vicoli del paese per sostenere le piccole economie locali, naturali e solidali. – Tutto il programma

Viggiù - Domenica castagnata in piazza.

Maccagno con Pino e Veddasca – Sabato 4 novembre, festa liturgica di San Carlo Borromeo, la comunità di Maccagno con Pino e Veddasca si ritrova tradizionalmente a Veddo nella piccola chiesa dedicata al santo, morto nel 1584 a soli quarantasei anni. Le celebrazioni si terranno alle 20.30 – Tutto il programma

Vergiate - Si accende l’antico forno, torna la Festa del Pane nelle giornate di sabato e domenica. È uno dei pochissimi ancora esistenti e funzionanti nel territorio della provincia di Varese e nel fine settimana torna a vivere. In programma anche laboratori. Il clou della manifestazione sarà domenica 5 dalle 9.30 fino al tramonto. In via San Materno ci saranno bancarelle di prodotti locali con uno stand di Slow Food, mostra e tanto altro – Tutto il programma

Gallarate – Da venerdì 3 a domenica 5 novembre, torna nella zona pedonale di Gallarate “Trentino in Piazza”. Nelle tipiche casette di legno che sapranno ricreare un piccolo villaggio alpino, gli operatori proporranno articoli artigianali e prodotti enogastronomici della tradizione trentina. Oggettistica in legno, ceramica e prodotti tessili sono alla base di una qualificata offerta. – Tutto il programma

LIBRI

Varese - Daniela Mattalia, giornalista e caporedattrice di Panorama, sarà ospite della Libreria Ubik di Varese il 4 novembre alle 18, intervistata dalla scrittrice Cristina Bellon - Tutto il programma

Induno Olona – La scrittrice Cristina Bellon, domenica 5 novembre alle 15,30, animerà un pomeriggio con gli ospiti del Centro Polivalente per gli Anziani A.S.Far.M di Induno Olona in via Carlo Maciachini 9. – Tutto il programma

BAMBINI

Varese – Per la rassegna «Teatro per merenda», va in scena al Santuccio «Le avventure del topino Gillo, un nuovo amico», a cura di Oblò onlus, parte della sottosezione dedicata ai «piccolissimi» fino a 3 anni. Via Sacco 10, ore 11, 5 euro, 342.1343593.

Varese – Lettura, visita e laboratorio creativo per bambini dai 4 agli 11 anni dalle 15.30 alle 17 al Castello di Masnago in via Cola di Rienzo, 8 euro. Prenotazione obbligatoria allo 0332.255473.



Angera – Sabato alle 16, in biblioteca, in viale dei Mille 5, laboratorio per bambini alla scoperta dei Caraibi attraverso suoni e danze. Attività gratuita. Info allo 0331.932006.

Inarzo - Appuntamento all’Oasi Palude Brabbia nella giornata di sabato per osservare la fauna che si ferma durante la migrazione negli stagni. A seguire laboratorio di costruzione di un aquilone. Per i bambini dagli 8 ai 12 anni, dalle 14.30 alle 17.30 in via Patrioti 22, 15 euro. Prenotazione obbligatoria allo 0332.964028.

Busto Arsizio – La stagione per bambini al San Giovanni Bosco prosegue con lo spettacolo «La Bella e la Bestia», con teatro dei Navigli di Milano (4-10 anni). Via Bergamo 12, ore 16, 3 euro. Appuntamento per domenica.

TEATRO

Bisuschio – Sabato 4 novembre una giornata di musica, incontri e spettacoli per la chiusura dell’edizione 2017 di “Sogni all’aria aperta”, il progetto di arte e teatro per le scuole organizzato da Intrecci teatrali. Il programma inizia alle 15 e 30 e vedrà artisti di strada, aperitivo musicale, laboratori e istallazioni. – Tutto il programma

Cuasso al Monte - Venerdì 3 novembre, alle 21, Giovanni Mongiano sarà al Nuovo Teatro di Cuasso al Monte, con “Improvvisazioni di un attore che legge” - Tutto il programma

Porto Ceresio - “I burattini non crescono mai”: uno spettacolo per i 70 anni della Costituzione. Domenica 5 novembre, alle 17.30 nella sala mostra di piazza Luraschi, l’attrice Marina De Juli presenta uno spettacolo che parla a tutti della nostra legge più importante e dei suoi valori - Tutto il programma

Buguggiate - Sabato i Mattattori di Buguggiate tornano in scena con «Fools», favola comica di Neil Simon, per la regia di Annamaria Rizzato. All’Auditorium, via Colombo 2, ore 21.

Gallarate - L’associazione teatrale «Divertirsi per divertire» porta al teatro Nuovo «Aladin il musical», con la regia di Sara Biondoni. Per vivere una favola immersi nel fascino dell’Oriente. Via Leopardi 4, ore 21, biglietti 13/10 euro, info 0331.245580.

Saronno - In scena al Giuditta Pasta, “Fiore di Cactus”, la commedia di Pierre Barillet e Jean-Pierre Grédy con Benedicta Boccoli e Maximilian Nisi, una produzione Teatro degli Incamminati dal perfetto meccanismo comico. Appuntamento per sabato sera (lunedì in scena al Sociale di Luino). – Tutto il programma

VISITE GUIDATE, ESCURSIONI, SPORT

Daverio - In occasione dell’8° Trail delle Terre di Mezzo – appuntamento ormai tradizionale per gli appassionati di questa disciplina – l’ASD Runners Valbossa organizza a Daverio una serie di iniziative per il weekend del 4 e 5 novembre. Sabato 4, alla palazzina della cultura e in collaborazione con Filmstudio 90, verrà presentato il film “Mira: la corsa della libertà”, domenica 5, toccherà alle gare di trail running - Tutto il programma

Varese - Sabato una passeggiata tra gli ulivi: la chiesa di Sant’Imerio. Visita guidata nell’ambito del progetto Cult City inLombardia. Appuntamento ore 14.30: la piccola chiesa sul colle di Bosto, le sue origini longobarde e l’incontro con la storia e la

sapienza di chi cura gli ulivi del parco. Ritrovo presso il luogo di visita. Prenotazione obbligatoria: cell. 328 8377206 o via mail info@archeologistics.i. Info: IAT Varese, 0332/281913 – www.cultcity.in-lombardia.it.

Varese – Domenica visita guidata con OfficinAmbiente a Villa Augusta e al cimitero monumentale. Ritrovo alle 14.30 all’ingresso del parco della villa in via San Giusto. Info e prenotazione al 347.7885147.

Mesenzana – Sabato mattina 4 novembre il CAI Luino propone una escursione lungo l’itinerario del sistema difensivo italiano alla Frontiera Nord verso Svizzera – comando occupazione avanzata frontiera nord (OAFN) più conosciuta come Linea Cadorna accompagnati da Alberto Rossi, sindaco di Mesenzana e ricercatore storico della Valtravaglia. – Tutto il programma

Comabbio- Domenica 5 novembre il CAI Luino propone una escursione intorno al Lago di Comabbio dove è stata realizzata di recente una bellissima pista ciclopedonale immersa nel verde dei boschi e dei canneti. - Tutto il programma

MUSICA

Varese - Al Twiggy di Via De Cristoforis eventi per venerdì, sabato e domenica. Venerdì e sabato dj set mentre domenica live di Anthony D’Amato – Tutto il programma

Varese - Dallo swing al bluegrass alla musica irlandese, un repertorio ricco di energia e sorprese caratterizza il quartetto che riunisce Anita Camarella (voce), Davide Facchini (chitarra, ukulele), Paolo Ercoli (dobro, mandolino, voce) e Rino Garzia (contrabbasso). Domenica sera, alle 20.30 alla Vecchia Varese, via Ravasi.

Albizzate – Tornano al Circolo The Family (Via XX Settembre) le I’m Not a Blonde. L’appuntamento è per sabato sera, il duo presenterà il progetto Introducing I’M Not a Blonde. Il circolo sarà aperto tutto il fine settimana, ingresso libero.

Legnano - Venerdì sera al Land Of Freedom concerto dei Gazzelle. Sabato invece, serata Power Thrash.