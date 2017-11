Tra le bombe e sulle vette, i cori alpini e la Prima Guerra Mondiale

alpini Prima Guerra Mondiale

I cori degli Alpini concludono il ciclo d’autunno 2017 di “Spirto gentil”, il festival musicale che celebra in questa edizione straordinaria il ricordo della Prima Guerra Mondiale.

Il concerto del coro alpino “Ai preat” si tiene sabato 4 novembre, alle 21, al Teatro del Popolo (con ingresso gratuito).

«Perché vale la pena di cantare ancora questi canti? Prima di tutto perché sono belli. Poi perché esprimono in modo semplice, talvolta anche poetico, una posizione umana vera di fronte alla realtà della vita: dallo stupore per i monti alla durezza della guerra. Sono descrittivi di un’apertura alla realtà totalmente positiva. Per questo è facile immedesimarsi. Riproponendoli oggi si ha tutto il sapore dell’antico, del tradizionale che, per sua natura, essendo più sperimentato, è più profondo di ciò che è inventato ora».