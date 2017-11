Il Tradate ne fa 400 e vince il derby con gli Unni

Si è fermata a quattro vittorie, la striscia positiva degli Unni che sono stati battuti dal Tradate di coach Tommaso Faccilongo. Il derby giocato a Cassano Valcuvia è stata una bella partita, in bilico fino a metà del secondo tempo, ma conquista meritatamente dai Muccaleoni, a segno con cinque mete. Il modo migliore per festeggiare le 400 partite ufficiali giocate dal sodalizio tradatese nel corso della propria vita sportiva.

LA PARTITA

Gli Unni si sono portati in vantaggio già al 3′ grazie un piazzato centrato dal capitano Alberto Rossi (3-0). Il parziale ha retto, fino a quando l’ala Lucas Sanchez ha segnato (al 19′) la prima meta del match che trasformata da Samuele Corti ha regalato il vantaggio al Tradate (3-7); poi appena quattro minuti dopo, gli ospiti sono andati in meta anche con la terza linea Marco Bollini II°. Corti ha segnato la trasformazione portando la sfida sul 3-14. Il Valcuvia ha ridotto le distanze con due piazzati (9-14) segnati al 25′ e al 34′ da Rossi. In chiusura di tempo, il Tradate ha siglato un’altra meta con il centro Marco Bollini I°, Corti ha trasformato e così i gialloblu sono andati all’intervallo con 12 lunghezze di vantaggio.

Dopo 4′ del secondo tempo, Rossi avrebbe potuto ricucire lo strappo su calcio di punizione, ma il suo tiro è stato impreciso. Il piazzato sbagliato dal capitano è andato ad aggiungersi ad altri due errori occorsi nella prima frazione di gioco. Un attimo dopo però gli Unni hanno riaperto la partita con la meta di Davide Battaglieri e la trasformazione di Rossi (16-21). I tradatesi al 23′ e al 33′ hanno portato l’allungo decisivo con le mete di Bollini II° e Federico Cherchi. Nei minuti successivi non ci sono state ulteriori marcature e così al fischio finale i Muccaleoni hanno potuto festeggiare il terzo successo stagionale.

Valcuvia-Tradate 16-31 (9-21)

Valcuvia: Frattini, Pierobom, Biondolillo, Battaglieri, Rizzo, A. Rossi (c.), Padula, Magistrali, Badi, Olivieri, Antonuzzo, Tettamanzi, Renzi, Alberici, D’Angelo (Marinoni). Non entrato Perdoncin. All.: Fiorino.

Tradate: Corti, Vulcano (Giussani), Galvalisi, Bollini I°, Sanchez (Peruzzu), De Vita (c.), Barberio, Cherchi, Zuccolo, Bollini II°, Levantaci, Frontini (Manenti), G. Bellusci, Ceccarello, F. Bellusci (Marta). All.: Faccilongo.

Arbitro: Moreno Borsetto.

CLASSIFICA (7 giornate): Como*, Verbania 30; MALPENSA* 29; Settimo*, Gattico 16; VALCUVIA, TRADATE* 15; ROSAFANTI* 9; Abbiategrasso 5; Voghera* 1; DIAVOLI ROSSI* -4.

* = una partita in meno. Valcuvia, Voghera e Diavoli Rossi 4 punti di penalità