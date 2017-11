Traffico di droga, 4 arresti al confine e sequestri per 8 kg

La Guardia di Finanza di Ponte Chiasso ha portato a termine, in stretta collaborazione con la Polizia Svizzera, un’operazione antidroga che ha portato all’arresto di 4 persone e al sequestro di 8 chili di stupefacente.

L’attività è iniziata durante i consueti controlli sulla linea di confine, in località Ronago (CO), dove i militari delle Fiamme Gialle notavano due autovetture, un’Alfa Romeo ed una Bmw, entrambe con targa svizzera, procedere a distanza ravvicinata ed alla stessa velocità verso il confine come se la prima fungesse da “staffetta” dell’altra.

Non potendo procedere al fermo delle due autovetture per sottoporle a controllo, i militari operanti attivavano, per il tramite del Centro di Cooperazione di Polizia e Doganale di Chiasso, la polizia elvetica.

Una pattuglia svizzera in servizio nei pressi del confine, avendo notato l’autista della BMW consegnare un voluminoso pacco agli occupanti dell’Alfa Romeo, tentava di procedere ad un controllo. A questo punto le due autovetture si davano precipitosamente alla fuga, la BMW verso il territorio italiano e la Alfa Romeo verso quello svizzero.

Veniva quindi allertata la pattuglia della Guardia di Finanza che in località Colverde (CO), dopo un breve inseguimento intimava l’alt all’autista della BMW costringendolo a fermarsi. Il conducente, cittadino italiano domiciliato in provincia di Como, veniva condotto in caserma per lo sviluppo del controllo. A conclusione delle attività di perquisizione domiciliare venivano rivenuti e sottoposti a sequestro, complessivamente, 5 kg di marijuana. Il cittadino italiano veniva tratto in arresto e posto a disposizione dell’Autorità Giudiziaria per traffico internazionale di stupefacenti.

Contemporaneamente, la polizia elvetica, con la quale veniva mantenuto uno stretto coordinamento informativo ed operativo, riusciva a individuare il veicolo datosi alla fuga e, dopo alcune ore di osservazione, riusciva a sequestrare circa 3 Kg di marijuana e ad arrestare 3 cittadini svizzeri.