Pioggia e ruscelli in piena, edizione da tregenda al Trail delle Terre di Mezzo

8° Trail delle Terre di Mezzo

La pioggia tanto agognata in provincia non ha fermato i Runners Valbossa nell’organizzazione dell’ottavo Trail delle Terre di Mezzo. E non ha fermato i quasi 400 runner che si sono presentati al via, sui due percorsi.

Oltre che agli organizzatori, ovviamente, un plauso va ai volontari (senza i quali manifestazioni come questa non sarebbero possibili) disseminati lungo il percorso, che unisce simbolicamente le zone più suggestive che caratterizzano il territorio compreso all’interno dei Comuni di Azzate, Daverio, Crosio della Valle, Mornago.

391 i corridori (170 sui 14 km della gara corta e 221 sul trail lungo di 31 km) che hanno concluso la prova, settima e ultima tappa del Circuito Trail Prealpi Varesine.

Pioggia battente, fango, ruscelli da guadare che sembravano torrenti in piena, discese scoscese e scivolose, pozzanghere infinite e tratti con l’acqua fino ai fianchi: questo è stato lo scenario di gara.

A tagliare per primo il traguardo, dopo i 14 km del trail corto è stato Andrea Biotti del Cus Insubria Eolo, mentre sul trail lungo da 31 infiniti e apocalittici chilometri ha avuto la meglio Cristian Minoggio del Valetudo Skyrunning (come riporta Classiche Podistiche del Varesotto).

Da dove viene il nome del Trail, organizzato da Runner Valbossa con il sostegno di Eolo? La vallata che ha ospitato l’8° Trail delle Terre di Mezzo svolge la funzione di anello di congiunzione tra le aree protette del lago di Varese (a Nord) e il limite superiore del Parco del Ticino (a Sud). Per questo la gara prende il nome di Trail delle Terre di Mezzo.