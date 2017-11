Trail delle Terre di Mezzo tra cinema e sport

Saltrio - Orsa Pravello Trail 2016 - foto di Andrea Ostoni

In occasione dell’8° Trail delle Terre di Mezzo – appuntamento ormai tradizionale per gli appassionati di questa disciplina – l’ASD Runners Valbossa organizza a Daverio una serie di iniziative per il weekend del 4 e 5 novembre. (foto di repertorio)

Sabato 4, alla palazzina della cultura e in collaborazione con Filmstudio 90, verrà presentato il film “Mira: la corsa della libertà”, storia vera di una bambina soldato diventata atleta da record. Alla serata, inserita nella rassegna cinematografica “Un posto nel mondo”, interverrà Tite Togni, grande amica di Mira (dalle 20.45, ingresso libero).

Domenica 5, toccherà alle gare di trail running (una corsa a piedi che si svolge in ambiente naturale): ritrovo alle 7.30, presso la palazzina della cultura di Daverio, e partenza alle ore 9.30. I percorsi previsti sono due e variano per lunghezza e dislivello da affrontare: il trail vero e proprio ha una lunghezza di 31 chilometri con un dislivello complessivo di 800 metri, mentre il mini trail si snoda su 14 chilometri con 350 metri di dislivello. Alle 13 ci saranno le premiazioni dei concorrenti del mini trail mentre alle 14.30 toccherà agli atleti del trail più impegnativo.

L’iniziativa è stata resa possibile grazie al coinvolgimento degli enti presenti sul territorio: polizia locale, protezione civile e i comuni della zona. Per ulteriori informazioni: http://www.traildelleterredime zzo.com/