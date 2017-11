Trasferta in Brianza con “Passione Biancorossa”

Lo sfortunato pareggio interno con il Borgosesia non ha scoraggiato i tifosi del Varese che saranno vicini alla squadra di mister Iacolino anche domenica prossima, 19 novembre, sul campo di Carate Brianza.

Il Club Passione Biancorossa organizza infatti la trasferta in pullman per l’incontro tra Folgore Caratese e Varese. Il match è in programma dalle 14,30, quindi il gruppo di tifosi partirà alle 12,30 dal piazzale dello stadio “F. Ossola”.

Il costo è fissato in 15 euro per i soci del club e in 20 euro per i non soci e comprende il solo viaggio in pullman: i biglietti per assistere alla partita saranno acquistati sul posto.

Chi vuole partecipare deve prenotare il proprio “sedile” entro e non oltre la giornata di venerdì 17 novembre. I numeri telefonici di riferimento sono quelli di Isacco (348-3584201) e Antonella (338-2584390).