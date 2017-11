Trasporto rifiuti e merci pericolose, una giornata di formazione

Una giornata di formazione dedicata al trasporto dei rifiuti e delle merci pericolose. Il ciclo di seminari per gli operatori economici sui principali temi in materia ambientale che la Camera di Commercio e la sua azienda speciale PromoVarese hanno organizzato per questa seconda parte dell’anno si chiude martedì 21 novembre con un appuntamento che prenderà il via alle 9 nella sale del Centro Espositivo Polifunzionale MalpensaFiere di Busto Arsizio.

Con inizio a quell’ora, l’esperto in materia ambientale Paolo Pipere affronterà l’argomento “Il Trasporto dei Rifiuti e le Novità dell’Albo Gestori Ambientali”; al pomeriggio, durante una relazione curata dal consulente in tema di trasporti Marco Ottaviani si parlerà di “Merci Pericolose: le Novità Introdotte dall’ADR 2017”, con quest’ultimo acronimo che fa riferimento all’Accordo Internazionale per il Trasporto su Strada di Prodotti Pericolosi.

A questi incontri – per la cui partecipazione l’Ordine degli Ingegneri e il Collegio Periti Industriali della provincia di Varese riconoscono crediti formativi professionali – è possibile iscriversi, fino all’esaurimento dei posti disponibili, direttamente online: basta navigare sul sito della Camera di Commercio varesina all’indirizzo web www.va.camcom.it e seguire il percorso “Convegni e Seminari » Ambiente”.