Tre nuovi elicotteri Agusta per Abu Dhabi

Leonardo e Milestone Aviation Group (“Milestone”), società leader a nel settore del leasing elicotteristico, hanno annunciato oggi l’espansione della flotta di elicotteri AgustaWestland AW169 di Falcon Aviation (Abu Dhabi, Emirati Arabi Uniti) con la fornitura di tre ulteriori mezzi.

Questi elicotteri avranno capacità multiruolo ed entreranno in servizio nel primo trimestre del 2018. Gli AW169 saranno acquisiti attraverso un accordo di leasing, il primo in assoluto per Falcon.

«Siamo lieti di collaborare con Falcon Aviation ed espandere la nostra presenza in Medio Oriente» ha dichiarato il responsabile commerciale di Milestone, Michael York. «Milestone ha deciso di costituire un team dedicato a Dubai due anni fa proprio con l’intenzione di supportare operatori come Falcon».

«Falcon Aviation è stato il primo cliente al mondo della versione offshore dell’AW169, e ha successivamente ricevuto anche un elicottero in configurazione Vip» ha aggiunto il responsabile commerciale della divisione Elicotteri di Leonardo Carlo Gualdaroni. «Siamo felici che le capacità uniche di questo modello di nuova generazione abbiamo soddisfatto appieno le diverse esigenze operative di Falcon, portando questo cliente alla decisione di espandere ulteriormente la propria flotta che arriverà così ad avere complessivamente 11 elicotteri di vario tipo prodotti da Leonardo».

Falcon Aviation disporrà così di cinque AW169 oltre ai due AW189 e ai quattro Grand/GradNew già in servizio.

I modelli AW169 e AW189, utilizzati da Falcon Aviation, fanno parte della famiglia di elicotteri di nuova generazione di Leonardo che comprende anche l’AW139. Tutti questi modelli condividono la medesima filosofia progettuale, le stesse caratteristiche di volo con elevate prestazioni e i più recenti standard di sicurezza, cockpit similari e lo stesso approccio alla manutenzione e all’addestramento. Queste caratteristiche permettono ad esempio, a clienti dotati di ampie flotte miste, di conseguire maggior efficacia operativa in categorie di peso tra le 4 e le 9 tonnellate. La combinazione di AW169 e AW189 assicura a Falcon Aviation e ai propri clienti vantaggi senza precedenti in termini di efficienza, capacità e sicurezza.

Falcon Aviation ha inoltre recentemente stabilito un importante record operativo con il primo dei suoi AW169 che ha accumulato il maggior numero di ore di volo rispetto alla flotta mondiale, oggi composta da oltre 40 elicotteri di questo tipo in servizio con vari clienti.