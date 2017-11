Tre padri e “un unico destino”

Tre padri e il naufragio che ha cambiato la nostra storia: “Un unico destino” è il film che rivela le verità nascoste sulle strage nel Mediterraneo del 2013, raccontando la vicenda di tre medici siriani che in quel disastro hanno perso i figli.

Mazen fa il medico in un piccolo paese della Svezia. Ayman fa il chirurgo in un importante ospedale di Malta. Mohanad fa l’anestesista in una cittadina della Germania. Ogni giorno nel loro lavoro di medici curano e salvano decine di vite. E ogni giorno si svegliano con lo stesso, identico segreto. Dove sono i loro bambini?

La proiezione del film sarà uno degli appuntamenti al festival Glocal. Venerdì 17 novembre, infatti, alle 16 Massimo Russo, direttore generale area digitale Gedi, e il giornalista Fabrizio Gatti dialogheranno con il direttore di VareseNews Marco Giovannelli sul tema del giornalismo di approfondimento tra digitale e piattaforme video per provare nell’era della post-verità a ripartire dai fatti, raccontare storie che lasciano il segno e che aprono un dibattito nella società in rete.