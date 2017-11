Tre punti meritati: il Varese continua a risalire

varese calcio 2017 2018

L’ascensore biancorosso sale anche oggi verso l’alto: terzo risultato utile consecutivo, seconda vittoria di fila, sette punti in tre gare e una novità. Stavolta la squadra di Iacolino ha anche convinto e ben giocato per tutti i 90′ di gioco, una prestazione completa che ha costretto – piuttosto presto – alla resa un Pavia con qualche buona individualità e molti giovani di prospettiva.

Buone notizie quindi da Masnago, dove l’undici di casa ha dato risposte concrete a chi parlava solo di fortuna dopo il successo on the road di Bra. Il Varese ha trovato un portiere (Frigione, riproposto titolare) pronto come mai quest’anno, continua a sfruttare la classe di Palazzolo e Repossi, ha riabbracciato il Ferri e lo Zazzi della stagione scorsa e fatto leva sulla zampata di Molinari: l’argentino sta crescendo, sbaglia ancora qualcosa ma di certo appare ben diverso rispetto al mese scorso. E la sua rete è stata davvero d’alto livello.

A scanso di equivoci, bisogna sottolineare che è ancora presto per guardare la parte alta della classifica, con Gozzano e Caronnese (oggi vincenti) che restano molto lontane. Al di sotto però c’è un gruppone di squadre a cui il Varese può agganciarsi, a patto di continuare così fin dalla gara di domenica 5 a Olginate (oggi 0-0 a Voghera). Dietro, invece, i pericoli di zona playout – li citiamo perché ci sono stati – paiono allontanati forse in via definitiva. Ora è tempo di proseguire: la strada è lunga e Iacolino nel dopo gara insiste sul fatto che bisogna crederci. Sperando che anche sul versante societario non si registrino altri intoppi.

VARESE – PAVIA 2-0 (2-0)

MARCATORI: Molinari (V) al 36′ pt, Palazzolo (V) al 44′ st

VARESE (4-3-1-2): Frigione; Fratus, Simonetto (Rudi dal 19′ st), Ferri, Careccia (Granzotto dal 39′ st); Palazzolo, Monacizzo, Zazzi (Battistello dal 39′ st); Rolando; Molinari (Lercara dal 28′ st), Repossi (Arca dal 44′ st). All. Iacolino. A disp.: Bizzi, Bruzzone, Mauro, Melesi.

PAVIA (4-4-2): Brino; Simoncini (Favari dal 28′ st), Mapelli, Sabato, Baggi (Arpini dal 42′ st); Balla, Greco, Bortoli (Evan’s dal 1′ st), Bartolini (Vernocchi dal 42′ st); Franchini, Ganci (Andreoni dal 19′ st). All. Nordi. A disp.: De Toni, Zingaro, Dodaj, Ugazio.

ARBITRO: Ubaldi di Roma 1 (Galimberi e Donatello).

NOTE. Giornata tiepida e serena, terreno in discrete condizioni. Ammoniti: Monacizzo, Balla. Calci d’angolo: 7-3. Recupero: 1′ e 5′. Spettatori: 1.126.