Tre varesine volano alle finali nazionali

Buone notizie per la Polisportiva Varese, la società cittadina che si occupa di preparare e portare in gara le ragazze appassionate di ginnastica ritmica.

Nalla gara interregionale di Castelletto Ticino, svoltasi sotto l’egida della Federazione e valida per il campionato di Serie C, il terzetto varesino composto da Veronica Di Cataldo, Sofia Fedele e Elisandrea Macchi è salita sul secondo gradino del podio nella sezione C3.

Un risultato – ottenuto in una competizione che vedeva al via 40 squadre e 170 atlete da Piemonte, Val d’Aosta, Lombardia e Liguria – che permetterà alle ragazze della Polisportiva di partecipare alle finali nazionali, in programma a Fabriano nel dicembre prossimo.

Di Cataldo, Fedele e Macchi sono allenate dalla dt Irina Roudaia e dalle sue collaboratrici Liudmila Sevastianova, Yana Abdrashitova e Yulia Verpakovska.