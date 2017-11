In treno con l’assegno da 50 mila euro: denunciato

Nel corso dell’attività di contrasto agli illeciti valutari, i funzionari dell’Ufficio delle Dogane di Como in servizio presso la Sezione Operativa Territoriale di Chiasso, in collaborazione con i militari della Guardia di Finanza del Gruppo di Ponte Chiasso, hanno scoperto, a bordo di un treno proveniente dalla Svizzera, un passeggero di nazionalità italiana in ingresso

in Italia in possesso di un assegno tratto sulla banca francese Société Générale, per l’importo di € 49.890.00 e di una documentazione a carattere valutario, rinvenuti nel bagaglio a mano.

Ravvisando nella fattispecie, l’ipotesi di violazione dell’art. 648 bis c.p. (riciclaggio), si è proceduto al sequestro del titolo, della relativa documentazione ed alla successiva trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Como.