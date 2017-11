Treno Lugano-Varese, si parte ma a gennaio 2018

Ci vorrà un mese di più per andare in treno da Varese a Lugano, Bellinzona e Como. Ci si interrogava sul giorno dell’inaugurazione a dicembre, invece è arrivata la mezza doccia fredda, dopo che nei giorni scorsi l’arrivo (per ragioni di servizio, foto tg-trains.com) del primo treno Tilo a Varese aveva fatto pregustare i futuri, più comodi collegamenti.

Il servizio transfrontaliero partirà solo il 7 gennaio, con contestuale ripristino anche della diramazione per Porto Ceresio (servita da Trenord, mentre i treni Italia-Svizzera sono gestiti da Tilo).

L’annuncio del rinvio – un po’ con la sordina – arriva in una nota di Regione Lombardia. “Nel mese di dicembre, viste le peculiarita’ tecniche della linea transfrontaliera, saranno condotti test e prove mirate a simulare le condizioni reali di esercizio e a testare gli innovativi sistemi tecnologici installati, tra questi quello di transizione dinamica che consente ai treni di effettuare in corsa il passaggio dalla rete ferroviaria svizzera a quella italiana e viceversa”. Insomma: il mese di pre-esercizio che normalmente si fa per evitare problemi.

Certo, è una doccia fredda, per chi pensava già di poter andare al lavoro in Ticino (o a Como) con il nuovo treno. Le prove permetteranno infatti la piena attivazione del servizio commerciale solo dopo le festività natalizie, il 7 gennaio 2018. “Come stabilito il 15 novembre scorso a Como nell’ambito del Comitato tecnico di coordinamento – a cui hanno partecipato i rappresentanti di Cantone Ticino, Regione Lombardia, Ufficio federale dei trasporti, Rete ferroviaria italiana, Ferrovie federali svizzere, Trenord e Tilo che, da tempo, lavora per l’apertura della linea e per la programmazione del servizio di trasporto passeggeri”, chiude la nota della Regione.

GLI STEP PER L’ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO

Dal 10 dicembre con tre nuovi collegamenti: S40 da Como-Albate

a Stabio, via Mendrisio, S10 da Como Albate a Lugano-Bellinzona,

via Mendrisio, e S50 da Bellinzona-Lugano a Stabio (quindi solo sulla tratta urbana). Si realizzerà così un collegamento ogni mezz’ora tra Como-Albate,

Mendrisio, Stabio, Lugano-Bellinzona. Collegamenti che riguardano Como, ma non Varese.

Solo dal 7 gennaio 2018 l’intero servizio verrà prolungato da Stabio a Varese ottenendo cosi’ collegamenti ogni mezz’ora dal capoluogo verso Como e Lugano-Bellinzona.

Inoltre, sempre dal 7 gennaio sara’ riattivata la linea ferroviaria Varese-Porto Ceresio, prolungando gli attuali treni Regio Express che da Milano Porta Garibaldi arrivano a Varese, ottenendo così un collegamento diretto ogni ora dalla Valceresio fino a Milano.