Trentottesima posa del presepe sommerso, appuntamento per sabato

Si terrà questo fine settimana, sabato 2 dicembre, la posa del Presepe Sommerso di Laveno Mombello. L’appuntamento è dalla prima mattina, quando tecnici e subacquei inizieranno le operazioni che porteranno alla posa del tradizionale presepe. Questa infatti, sarà la 38esima edizione.

In Piazza Caduti del Lavoro la operazioni sono già iniziate ma solo sabato mattina le statue raffiguranti i personaggi del presepe e a dimensioni naturali, verranno messe sott’acqua. Costituito da 42 statue, posate su 5 piattaforme in metallo, ha un peso complessivo di circa 18 tonnellate (basti pensare che la sola statua del cammello pesa 1 tonnellata) e l’impegno per la posa richiede macchine adeguate e molta attenzione.

Tutte le statue sono state scolpite nella bianca “Pietra di Vicenza” dall’abile mano del Maestro vicentino Tancredi da Brendale e sono ormai parte della storia lavenese. Il Presepe Sommerso sarà visibile fino al 6 gennaio, nell’acqua anche un albero di Natale illuminato.