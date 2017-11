Tributo a Mia Martini, contro la violenza sulle donne

Sala gremita in Villa Truffini a Tradate giovedì 23 novembre per il tributo a Mia Martini. L’iniziativa in memoria e a sostegno di donne e bambine vittime di violenza e maltrattamenti è stata organizzata dall’Associazione Donna Oggi di Tradate con il patrocinio del Comune di Tradate.

Una lunga fila di scarpe rosse allineate e collegate fra loro da un lungo nastro rosso sono state disposte lungo i gradini all’interno della villa, come un simbolo a rimanere uniti nella lotta contro la violenza sulle donne. La serata è iniziata con l’intervento degli assistenti sociali per continuare anche in questa sede la campagna informativa del numero verde antiviolenza 1522.

Momenti davvero emozionanti per il Flash Mob sulle note del celebre brano “Adagio di Albinoni” cantato dal vivo dalla straordinaria Francesca Parrotta mentre a luci basse quattro persone girando lentamente altrettanti pannelli formavano la scritta “STOP ALLA VIOLENZA SULLE DONNE” in un momento di particolare sensibilità.

«La serata, proseguita con il tributo a Mia Martini, è stata un susseguirsi di emozioni nel riascoltare le canzoni dell’indimenticabile Mimì – concludono gli organizzatori -. Francesca Parrotta ha inondato di emozioni la sala con le sue meravigliose interpretazioni e, con la sua spiccata personalità, ha entusiasmato fin da subito tutto il pubblico coinvolgendolo in una calorosa partecipazione nel canto e nella “Danza” brano con il quale si è concluso il concerto fra battimani e una danza collettiva. Una serata davvero indimenticabile pensata, voluta e svolta nel ricordo delle vittime ma soprattutto con una forte determinazione a non dimenticare».