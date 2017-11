Trova un portafoglio con 850 euro e lo restituisce alla proprietaria

Quando ha visto il portafogli a terra, l’ha subito raccolto, scoprendo all’interno un corposo fascio di banconote. E così si è messo a scrutare i frequentatori del supermarket, fino a che non ha riconosciuto la proprietaria, visibilmente agitata.

Protagonista della storia è Diallo Alliou Mahmadou, un ragazzo del Senegal che è oggi in Italia come richiedente asilo affidato a 4Exodus. Mercoledì mattina, in un supermercato di Gallarate, ha trovato un portafoglio con la cospicua somma di 850 euro. Ha atteso qualche minuto, aguzzando la vista per scorgere il possibile proprietario. Che in effetti non ha tardato a palesarsi, comprensibilmente in agitazione vista la somma di denaro. Quando ha visto una donna entrare di corsa al supermarket l’ha fermata, le ha chiesto cosa stesse succedendo. «Ho perso il portafoglio» ha detto la sfortunata (o fortunata, visto come è andata a finire). Per evitare errori, Diallo ha chiesto conferma mediante un banale dettaglio («Di che colore è il portafogli?») e poi ha prontamente restituito il tutto, documenti e soldi compresi.

Gesto apprezzato dalla donna, che l’ha ricompensato con 100 euro e dando anche il numero di telefono. Gesto «che Diallo ha apprezzato più dei soldi, perché l’ha letto come un gesto di grande fiducia» spiegano da Exodus. «Anche queste sono le persone che accogliamo nella nostra città». Diallo Alliou Mahmadou viene dal Senegal, un paese che formalmente è pacifico (ma non in tutte le regioni), ma porta sulla propria pelle i segni delle violenze subìte: oggi chiede protezione in Italia e vive nel centro di via Mameli, tra il centro e il quartiere di Cedrate, uno degli alloggi in cui vivono (in piccoli gruppi) i profughi affidati a Exodus.