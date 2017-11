Sabato25 Novembre, ore 15,00 in occasione della Giornata mondiale contro la violenza sulle donne, presso la Biblioteca Comunale di Lonate Pozzolo, in sala Ulisse Bosisio, ci sarà la presentazione del libro Tu mi fai volare (cadere, rompere) di Sabrina Sasso, con la presenza dell’autrice.

“Tu mi fai volare”. Se il titolo di questo libro finisse qui, parlerebbe di una storia d’amore entusiasmante, eccitante. Ma l’autrice ha aggiunto due parole: cadere, rompere. E questo ci inoltra in una delle tante relazioni fatte di non amore e di tanta violenza. È il racconto di una qualsiasi di noi, una donna invischiata in un rapporto che distrugge la sua dignità e il suo mondo, che ha bisogno di recuperare se stessa e capire che la violenza nulla ha a che fare con l’amore, che le sue idee sulla coppia sono sbagliate, che ne può andare della sua vita. Letteralmente. Un percorso certo non facile, che può diventare meno faticoso con il prezioso aiuto dei centri antiviolenza, di cui troverete un elenco all’interno del libro.

Ingresso gratuito.

Informazioni: Biblioteca Comunale. Tel. 0331-303621 0331303620 biblioteca.comunale@lonatepozzolo.gov.it