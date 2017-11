Tullio De Piscopo e la sua band dal vivo al teatro Sociale

Si preannuncia il sold out e anche di più sabato 11 novembre al teatro Sociale per il ritorno degli Eventi in Jazz a Busto Arsizio con la serata dedicata a Tullio De Piscopo e alla sua band. Le numerosissime richieste di informazioni pervenute agli uffici fanno prevedere un grande afflusso di pubblico e probabilmente i quasi 700 posti del teatro non basteranno per tutti.

Dato che l’ingresso è libero e gratuito, si consiglia di arrivare un po’ in anticipo rispetto all’orario di inizio del concerto, le ore 21, e si ricorda agli appassionati che nel caso non riuscissero a trovare posto sabato, domenica sera, 12 novembre, il teatro Sociale ospiterà un concerto di grandissimo spessore con Michele Polga e Fabrizio Bosso.

De Piscopo, grande amico degli Eventi, presenterà un viaggio musicale attraverso le sue mille esperienze dove si intrecciano tamburi e percussioni: dalle magiche note di Libertango di Astor Piazzolla, al sound mediterraneo di Pino Daniele, alle intramontabili note jazzistiche assieme ai Grandi come Gerry Mulligan, Woody Shaw, Jhon Lewis, Bob James, Chet Baker, Slide Hampton, Eumir Deodato, Quincy Jones, Scott Hamilton, Kay Winding, Lester Bowie, Dave Samuels, Bob Berg, Don Costa e Wayne Shorter, alle coinvolgenti Jam Session con Max Roach, Billy Cobham, Famadou Don Moye, Alfonso Johnson, Chester Thompson, Mike Miller e Steve Thornton.

Si esibirà in brani per sola batteria, gli assoli storici di Tullio come Melodic Drum, brani tratti da Pionieri del Blues, intramontabili pagine musicali di standard jazzistici. Senza dimenticare brani di grande successo dal repertorio pop e dall’atmosfera dei caldi suoni dei vicoli di Napoli.

Continua l’iniziativa degli “aperitivi in jazz” nei tre locali Sempre Pronto Bar Ristorante, Enoshop Bar Franco e Karma Cafè: dalle 18.30 si esibiranno fantastici duo strumentali e con voce per un’anteprima del concerto serale.