Turismo e industria, come sfruttare al meglio i bandi europei?

Come sfruttare al meglio i bandi europei, quali occasioni di crescita e sviluppo offrono alle nostre imprese, ma anche ai nostri enti? L’appuntamento è per martedì 14 novembre al Centro Congressi Ville Ponti di Varese: con inizio alle 9.30, è previsto un workshop in cui verranno date risposte a queste domande, di rilievo per l’immediato futuro del contesto sociale ed economico in cui siamo immersi.

Entrando nel dettaglio, l’incontro permetterà di cogliere le opportunità per le aziende e i territori che sono collegate ai bandi europei di prossima uscita sui temi del Turismo e dell’Industria Culturale e Creativa. Bandi che rientrano nei programmi comunitari Horizon 2020 e COSME. Non mancheranno, poi, approfondimenti sul crowdfunding e sulle collaborazioni in tema di Ricerca & Sviluppo.

Il tutto attraverso un collegamento in videoconferenza con Bruxelles, ma anche relazioni nelle sale delle Ville Ponti che illustreranno l’operatività dell’Eurodesk e i servizi gratuiti offerti dalla rete Enterprise Europe Network di ricerca, collaborazione industriale e commercializzazione.

La partecipazione è libera, con iscrizione online sul sito della Camera di Commercio varesino all’indirizzo web www.va.camcom.it, seguendo il percorso “Convegni e Seminari »Turismo”.