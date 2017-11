Tutta la magia del Natale

Natale si avvicina, è tempo di pensare alle decorazioni natalizie per la casa, dai tradizionali addobbi per decorare l’albero, all’allestimento della tavola, alle idee regalo.

Galleria fotografica Cereria Bianchi Natale 2017 4 di 9

Il Factory Store della Cereria Bianchi, in via Vajone 2 a Galliate Lombardo (zona industriale) è il luogo perfetto dove trovare tante candele, home decor e addobbi natalizi come statuette e decorazioni da tavolo (renne, babbi natale ed angeli) ma anche profumatori d’ambiente e lanterne per rendere ancora più calda e accogliente la propria casa nel periodo più magico dell’anno in cui valori e tradizione si fondono per regalare un’emozione unica.

Tante idee per rendere magico e speciale il vostro Natale, con la collezione Decor & Christmas, tutta da scoprire. Potete scegliere tra una vasta gamma di colori, dalle tradizionali ed intramontabili sfumature del rosso, ai toni più tenui e moderni del bianco e del cristallo. Alla Cereria Bianchi trovate tutto il necessario per portare la magia del Natale a casa e stupire parenti e amici.

Per restare sempre aggiornati sulle tante proposte, usufruire delle tante promozioni e delle idee, visitate il sito internet www.cereriabianchi.it, dove è possibile anche sfogliare i cataloghi, oppure mettete “mi piace” sulla pagina Facebook o su Instagram.

Orari di apertura del Factory Store:

Lunedì – Venerdì 9.00 – 12.00 | 14.30 – 19.00

Sabato – Domenica 9.30 – 12.30 | 15.00 – 19.00

Domenica aperti dal 26 novembre