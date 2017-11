Tutti i gadget del giornalista di strada

Zaini con batteria inclusa, stabilizzatori, microfoni, sistemi antifurto e altri indispensabili gadget: si è visto tutto – ma anche di più – di quello che serve a un giornalista “mojo” (cioè mobile ) nell’affollatissimo panel che si è svolto nella sala Giunta della Camera di Commercio dalle 14 alle 16 di sabato 18, nell’ultima giornata del festival Glocal.

Dritte pratiche, must have o imperdibili giocattoli supercostosi sono stati oggetto delle conversazioni tra Matteo Rainisio, vicepresidente di Anso e editore di Ivg, il giornale on line di Savona; Martina Pennisi, giornalista del Corriere dal 2015 specializzata in tecnologie digitali e del loro impatto su economia, ma per molti anni free lance e collaboratrice di Wired Italia e infine Stefania Radman, giornalista di Varesenews.

In una professione che in pochi anni ha subito enormi trasformazioni, e ha reso il lavoro del cronista una sorta di “one man show” a raccontare i dieci strumenti fondamentali del cronista ci ha pensato Matteo Rainisio.

Mentre a raccontare cosa succede fuori dall’Italia – e come anche le grandi redazioni si stiano spostando verso questo nuovo modo di lavorare . è stata invece Martina Pennisi.

Si è parlato di droni e di treppiedi, di doppi telefoni e di “saponette” per il wifi. In attesa della vera innovazione che cambierà davvero il futuro degli smartphone e delle nostra professione: una evoluzione della batteria che eliminerà la necessità di metà dei gadget necessari al giornalista d’oggi. «Il futuro arriverà solo quando il giornalista potrà uscire praticamente solo con lo smartphone» ha ricordato Martina Pennisi: per ora però è importante cominciare a mettersi in spalla uno zaino ben attrezzato.

Per sapere tutti i particolari della lunga a partecipata conversazione, ecco la diretta integrale, pubblicata (con uno dei gadget citati, la seconda edizione della telecamera “da dirette” Mevo) sulla pagina di Anso.