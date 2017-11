Anche la televisione al giorno d’oggi si orienta sempre di più verso soluzioni personalizzate in termini di programmi da un lato, di orari dall’altro. Crescono dunque le soluzioni di tv on demand. In questa sede ci occuperemo in particolare di Timvision, la soluzione proposta dal gruppo Tim un tempo nota come Cubo Vision. Grazie ad essa è possibile prendere visione dei contenuti desiderati quando e come si vuole, su dispositivi di qualsiasi tipo.

Timvision caratteristiche generali

A livello generale possiamo definire Timvision dunque come una televisione vera e propria, con un palinsesto variegato, che spazia dagli spazi culturali a quelli musicali, dall’intrattenimento alle serie tv, dai documentari storici a quelli a tema natura. Rispetto alle classiche televisioni, Timvision offre la possibilità di selezionare i programmi desiderati e di guardarli con calma, quando è più comodo soprattutto senza nessuna interruzione di carattere pubblicitarie. Rispetto ad alcuni competitor, questa soluzione evita l’installazione di antenne o parabole varie. L’unica cosa da tenere in considerazione è che il servizio è legato alla linea telefonica e ha un costo di 5 euro al mese, cifra all’interno della quale è compreso anche un decoder gratuito. Il costo può essere accorpato direttamente alla fattura Tim o in alternativa addebitato su Mastercard, Visa o American Express. Vi rimandiamo ad una recensione di timvision completa per tutte le altre informazioni su costi e catalogo e qui di seguito vediamo alcuni pareri di chi ha l’ha provato.

Le opinioni su Timvision

Abbiamo raccolto una serie di pareri, opinioni e recensioni di vari clienti, volti tutti ad evidenziare le peculiarità di questo prodotto rispetto agli altri della medesima categoria. Emerge che a fronte di prezzi simili, anche i contenuti offerti sono tutto sommato sostituibili. E’ invece da più parti evidenziato il fatto che Timvision sia deleterio per i giga di internet che vengono chiaramente consumati e quindi sia da considerare solo in presenza di pacchetti senza vincoli.

Uno dei soggetti che abbiamo interpellato ha chiarito che “Il prezzo è senza dubbio vantaggioso soprattutto rispetto a Sky. Oltre al lato economico, apprezzo anche la chiarezza nell’organizzazione dei contenuti e dei pacchetti. Io ad esempio sono molto soddisfatto dall’abbonamento base di Timvision che mi permette di accedere ai programmi Cinema (ricco di film anche ad alta definizione di ogni genere), Serie Tv (anche in questo caso di varia natura), programmi per bambini, documentari, programmi musicali. Solo quando voglio, poi, acquisto il film novità pagandolo a parte)”.

Altri si concentrano invece sulla possibilità di vedere i contenuti su più dispositivi: “Quello che apprezzo di più è la possibilità di vedere su più dispositivi e praticamente ovunque i programmi che voglio. L’applicazione dedicata mi permette di vederli su tablet e smartphone, il sito di guardare tutto sullo schermo del pc, il decoder invece collega i contenuti direttamente alla televisione. C’è davvero l’imbarazzo della scelta. Sono spesso in giro e questa possibilità è davvero quello che fa la differenza per me è proprio questo”.

Timvision e opinioni su contenuti e disattivazione

Anche la varietà dei contenuti su Timvision è motivo di apprezzamento. “Sono un vero appassionato di film e tv e l’idea di avere tutti i contenuti che voglio è davvero entusiasmante. Alcuni mi hanno sconsigliato questa soluzione, io ho fatto di testa mia e adesso sono davvero soddisfatta. Lo consiglio per i contenuti, vari e validi, per il servizio offerto e per l’efficiente servizio clienti”.

Proseguiamo con un commento con un taglio decisamente diverso: “Premetto che non sono più cliente di Timvision. Mi sono trovato nella necessità di tagliare ogni spesa extra e l’ho fatto in tutti i sensi, perché davvero ritenevo questa una soluzione che non soddisfasse a pienor chi come me è appassionato di cinema. Nonostante questo non posso far altro che avanzare il mio apprezzamento per le modalità di attivazione e disattivazione del servizio. Sono riuscito ad attivare il servizio in modo semplice, efficace, efficiente e veloce direttamente dal widget della mia web tv; ho scelto di addebitare il canone sul conto insieme alla bolletta delle Telecom e tutto in modo davvero intuitivo. Quando dopo il periodo di prova e altri due effettivi ho deciso di recedere ho trovato la stessa velocità e professionalità. E’ bastato inviare una lettera allegando la mia carta d’identità indirizzata all’indirizzo riportato sulla bolletta e l’operazione è stata eseguita in poco tempo. Ci tengo a precisare questo perché molto spesso capita di imbattersi in realtà che in fase di attivazione si mostrano veloci ed efficienti, ma che poi in realtà in fase di recesso hanno processi complessi oltre che lunghi, e di fatto tengono “in ostaggio” i propri clienti”.

Alla luce di quanto sopra, si delinea l’immagine di un buon servizio, molto apprezzato dai clienti e che non teme la concorrenza dei propri rivali. Se state cercando quindi un fornitore di contenuti video e tv Timvision può essere una valida alternativa tra quelle sul mercato senza nessuna paura di imbattersi in brutte sorprese.