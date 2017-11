Ubi Banca e credito sportivo finanziano il nuovo stadio dell’Atalanta

Istituto per il Credito Sportivo e UBI Banca insieme per l’Atalanta. I particolari del progetto, per l’acquisizione e successiva ristrutturazione dello stadio Atleti Azzurri d’Italia di Bergamo, verranno presentati martedì 14 novembre alle ore 12 a Roma, durante la conferenza stampa presso la Sala Consiglio dell’ICS.

Al programma di ammodernamento degli stadi in Italia si aggiunge un altro tassello, con l’Istituto per il Credito Sportivo in prima linea così come avvenuto a Torino, Udine e Frosinone. L’obiettivo è sostenere la realizzazione di impianti moderni, sicuri e sempre più fruibili da parte dei tifosi.