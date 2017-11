Ubriaco, importuna la barista e finisce in manette

Ubriaco al bar, importuna una dipendente e finisce in manette. L’uomo, un serbo di 35 anni, domiciliato a Busto Arsizio è stato arrestato in un bar di via Castelfidardo, i carabinieri del nucleo operativo e radiomobile per i reati di lesioni personali aggravate, oltraggio, violenza e resistenza a pubblico ufficiale.

Il titolare del bar ha chiamato il “112” per chiedere un intervento delle forze dell’ordine in quanto l’uomo aveva messo in atti comportamenti fastidiosi nei confronti di una giovane dipendente della attività commerciale.

Di fronte ai carabinieri il serbo, in evidente stato alterazione dovuta assunzione bevande alcoliche, non ha pensato di mettere fine al suo comportamento anzi, ha cambiato bersaglio e si è messo ad offendere e oltraggiare i militari e, successivamente, nel tentativo di evitare la propria identificazione, si è anche scagliato contro gli stessi tanto da rendere necessaria la sua immobilizzazione forzata.

La definitiva messa in sicurezza degli avventori del locale e degli stessi operanti veniva realizzata mediante intervento di una pattuglia sopraggiunta in ausilio ed al conseguente appropriato ed inevitabile utilizzo dello “spray” in dotazione.

L’uomo è stato trattenuto nellecamere di sicurezza del comando di piazza XXV Aprile in attesa di rito direttissimo fissato per oggi, lunedì.